Прийом документів до 5-х класів у Києві: що мають знати батьки

У 2023 році у Києві документи до 5-х класів прийматимуть до 16 червня включно. Це обумовлено подовженими зимовими канікулами та особливостями навчання у час війни.

Школам при цьому рекомендували продовжити прийом документів до 5-х класів ще на півмісяця. Конкурсний відбір до 5-х класів запропонували провести 22 червня.

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Коли відбудеться відбір до 5-х класів у Києві

Якщо 22 червня відбуватиметься національний мультипредметний тест, конкурсний відбір перенесуть на 23 червня.

Конкурсні випробування до новостворених 5-х класів можуть проводити за умови, якщо кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість вільних місць у відповідних класах.

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Керівники шкіл при цьому мають створити безпечні умови для всіх учасників освітнього процесу під час проведення конкурсу та при зарахуванні учнів до 5-х класів.

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Коли літні канікули 2023 у Києві та області