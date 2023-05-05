Школам при цьому рекомендували продовжити прийом документів до 5-х класів ще на півмісяця. Конкурсний відбір до 5-х класів запропонували провести 22 червня.
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Коли відбудеться відбір до 5-х класів у Києві
Якщо 22 червня відбуватиметься національний мультипредметний тест, конкурсний відбір перенесуть на 23 червня.
Конкурсні випробування до новостворених 5-х класів можуть проводити за умови, якщо кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість вільних місць у відповідних класах.
Керівники шкіл при цьому мають створити безпечні умови для всіх учасників освітнього процесу під час проведення конкурсу та при зарахуванні учнів до 5-х класів.
До теми Літні канікули 2023 в Україні: коли та скільки відпочиватимуть учні
Коли літні канікули 2023 у Києві та області
- Навчання у київських школах триватиме до 30 червня 2023 року. Відповідну рекомендацію надало директорам управління освіти столиці.
- Однак дати старту та закінчення учнівського відпочинку кожна школа може визначати самостійно. Все ж директори шкіл здебільшого дослухаються до рекомендацій освітнього управління.
- Натомість у Київській міськраді зазначили, що 16 червня має відбутися День останнього дзвоника у школах. Документи про освіту випускникам видаватимуть упродовж 21 – 23 червня.