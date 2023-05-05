Школам при этом рекомендовали продлить прием документов до 5-х классов еще на полмесяца. Конкурсный отбор в 5-е классы предложили провести 22 июня.
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Когда состоится отбор в 5-х классов в Киеве
Если 22 июня пройдет национальный мультипредметный тест, конкурсный отбор перенесут на 23 июня.
Конкурсные испытания в новообразованные 5-е классы могут проводить при условии, если количество поданных заявлений о зачислении превышает общее количество свободных мест в соответствующих классах.
Руководители школ должны создать безопасные условия для всех участников образовательного процесса во время проведения конкурса и при зачислении учеников в 5-е классы.
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- Учеба в киевских школах продлится до 30 июня 2023 года. Соответствующую рекомендацию предоставило директорам управления образования столицы.
- Однако даты старта и окончания отдыха учеников каждая школа может определять самостоятельно. Все же директора школ в основном прислушиваются к рекомендациям образовательного управления.
- В Киевском горсовете отметили, что 16 июня должен состояться День последнего звонка в школах. Документы об образовании выпускникам будут выдаваться 21 – 23 июня.