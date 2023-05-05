Школам при этом рекомендовали продлить прием документов до 5-х классов еще на полмесяца. Конкурсный отбор в 5-е классы предложили провести 22 июня.

Смотрите также Когда летние каникулы в Киеве и области и сколько будут отдыхать

Когда состоится отбор в 5-х классов в Киеве

Если 22 июня пройдет национальный мультипредметный тест, конкурсный отбор перенесут на 23 июня.

Конкурсные испытания в новообразованные 5-е классы могут проводить при условии, если количество поданных заявлений о зачислении превышает общее количество свободных мест в соответствующих классах.

Мечтаете о престижной профессии для своего ребенка? Получить необходимые знания для быстрого карьерного роста поможет профессиональное образование в дистанционном колледже "Оптима". Узнайте о направлениях подготовки, условиях поступления и преимуществах обучения на бесплатном вебинаре, что состоится 11 мая в 19.00. Присоединяйтесь к встрече и начните воплощать свою мечту прямо сейчас!

Руководители школ должны создать безопасные условия для всех участников образовательного процесса во время проведения конкурса и при зачислении учеников в 5-е классы.

К теме Летние каникулы 2023 в Украине: когда и сколько будут отдыхать

Когда летние каникулы 2023 в Киеве и области