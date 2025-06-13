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Освіта Освіта в Україні Наскільки скоротилася кількість дитсадків за роки незалежності
13 червня, 21:56
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Наскільки скоротилася кількість дитсадків за роки незалежності

Марія Волошин
Основні тези
  • Кількість дитсадків в Україні зменшилася з 24 500 у 1990 році до 12 800 у 2024 році.
  • Кількість дітей у дошкільних закладах скоротилася з понад 2,4 мільйона до 846 тисяч.

В Україні значно скоротилася кількість закладів дошкільної освіти за близько тридцять останніх років. А якщо вести лік ще з 1990 року, то цифра зменшилася майже вдвічі.

Про це вказано у звіті Державної служби статистики, зазначає Osvita.ua. Там також уточнили, скільки дітей відвідували садки, зазначає 24 Канал

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Скільки дитсадків "зникло"

Загалом упродовж понад 30 років кількість дитсадків поступово скорочувалася з 24 500 закладів у 1990 році до 12 800 у 2024 році.

Пропорційно з цим зменшувалась і кількість дітей, які відвідували заклади дошкільної освіти. 

У 1990 році дошкільною освітою охоплювали понад 2 мільйони 400 тисяч дітей. У 2024 році цей показник становив 846 тисяч дітей. 

Водночас відсоток дітей, які відвідували заклади дошкільної освіти, є відносно сталим – 53 – 57%.

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Кількість дошкільнят в Україні зменшується

  • Від початку повномасштабного вторгнення кількість дітей, зарахованих до дитсадків в Україні, зменшилася на 25% порівняно з 2021 роком.

  • Станом на квітень 2025 року понад 157 тисяч дітей не мають змоги відвідувати дитячі садки очно. Значну частину інфраструктури раннього навчання було або зруйновано, або вона потребує модернізації.

  • Тож у МОН разом з партнерами розробляє Стратегію розвитку галузі, яка дасть змогу системно протистояти цим викликам. 