Наскільки скоротилася кількість дитсадків за роки незалежності
- Кількість дитсадків в Україні зменшилася з 24 500 у 1990 році до 12 800 у 2024 році.
- Кількість дітей у дошкільних закладах скоротилася з понад 2,4 мільйона до 846 тисяч.
В Україні значно скоротилася кількість закладів дошкільної освіти за близько тридцять останніх років. А якщо вести лік ще з 1990 року, то цифра зменшилася майже вдвічі.
Про це вказано у звіті Державної служби статистики, зазначає Osvita.ua. Там також уточнили, скільки дітей відвідували садки, зазначає 24 Канал.
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Скільки дитсадків "зникло"
Загалом упродовж понад 30 років кількість дитсадків поступово скорочувалася з 24 500 закладів у 1990 році до 12 800 у 2024 році.
Пропорційно з цим зменшувалась і кількість дітей, які відвідували заклади дошкільної освіти.
У 1990 році дошкільною освітою охоплювали понад 2 мільйони 400 тисяч дітей. У 2024 році цей показник становив 846 тисяч дітей.
Водночас відсоток дітей, які відвідували заклади дошкільної освіти, є відносно сталим – 53 – 57%.
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Кількість дошкільнят в Україні зменшується
Від початку повномасштабного вторгнення кількість дітей, зарахованих до дитсадків в Україні, зменшилася на 25% порівняно з 2021 роком.
Станом на квітень 2025 року понад 157 тисяч дітей не мають змоги відвідувати дитячі садки очно. Значну частину інфраструктури раннього навчання було або зруйновано, або вона потребує модернізації.
Тож у МОН разом з партнерами розробляє Стратегію розвитку галузі, яка дасть змогу системно протистояти цим викликам.