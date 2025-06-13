Які питання турбують вчителів в Україні найчастіше

З листопада 2024 року, коли Надія Лещик стала освітнім омбудсменом України, до 1 червня вона отримала 1413 звернень від вчителів. У них педагоги розповіли про проблеми, які їх турбують у професії.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву освітнього омбудсмена "РБК-Україна". Зокрема, вона розповіла, що не влаштовує педагогів в умовах праці.

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Які питання турбують українських учителів

Лещик розповіла, що 312 звернень стосувалися вільного вибору форми здобуття освіти, 180 звернень – реорганізації, ліквідації закладів освіти.

Адже зараз через нестачу дітей змінюється ступінь закладів освіти або вони ліквідовуються, приєднуються до інших тощо. Тому це актуальне питання,

– уточнила вона.

Серед інших проблем – жорстоке поводження з дитиною, зокрема булінг – 103 звернення. Безпека освітнього процесу – 87. А також педагогічне навантаження – 76 звернень, додала омбудсмен.

Можу назвати топ звернень загалом за 2024 рік. Це дії у разі надзвичайного стану або військових подій – майже 300 звернень. Утворення, реорганізація, ліквідація, перепрофілювання закладів освіти – 159. Булінг – 146. Умови праці працівників закладів освіти – 104 та оплата праці – 100 звернень,

– розповіла Лещик.

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Що освітян не влаштовує в умовах праці

Омбудсмен також розповіла, що педагогів не влаштовує перевантаження різними обов'язками, які не стосуються освітнього процесу.

Звісно, розмір заробітної плати. Мобінг зі сторони керівництва. Перебування педагогів в укритті, коли тривога триває більше ніж урок, а в педагога закінчилися уроки на цей день,

– уточнила вона.

Іноді, за словами Лещик, для вчителя не забезпечені мінімальні умови праці. Освітяни кажуть, що навіть за власним коштом купують папір, заправку картриджів для друку документів.

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