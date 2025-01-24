Обіцяють в рази вищі зарплати: у KSE таки готують запит на купівлю Києво-Могилянки

Міністерство освіти і науки України не розглядає можливості приватизації Національного університету "Києво-Могилянська академія". У відомстві при цьому заявили, що до них не надходили такі пропозиції.

Натомість Президент Київської школи економіки Тимофій Милованов, який раніше пропонував викупити у МОН Києво-Могилянську академію, заявив, що його виш такий запит на купівлю таки готує. Про це інформує 24 Канал з посиланням на допис Тимофія Милованова у фейсбуці.

Дивіться також У МОН повідомили, чи продадуть Києво-Могилянську академію

У Київській школі економіки готують запит на купівлю Києво-Могилянки

Милованов заявив: історія, статус і традиції – це важливо. Але ще важливіше, щоб викладачі отримували гідні зарплати, а студенти — якісну освіту.

Сьогодні ситуація в Могилянці проста: зарплати низькі, інфраструктура застаріла, університет не має ресурсів, щоб конкурувати з найкращими закладами у світі. Я пропоную це змінити. Ми піднімемо зарплати в рази, модернізуємо умови, залучимо інвестиції. Бренд і академічна частина залишаться недоторканними – так само як це було з KSE,

– заявив він.

Милованов також каже, що вивів KSE з банкрутства на рівень провідного університету країни. І знає, як зробити, щоб цей шлях пройшла й Академія. При цьому каже: щоб змінити майбутнє держави, треба почати з освіти.

Читайте "Народним коштом": президент Київської школи економіки Милованов хоче купити Могилянку

Передісторія