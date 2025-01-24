Но Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов, который ранее предлагал выкупить у МОН Киево-Могилянскую академию, заявил, что его вуз такой запрос на покупку таки готовит. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение Тимофея Милованова в фейсбуке.

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Милованов заявил: история, статус и традиции – это важно. Но еще важнее, чтобы преподаватели получали достойные зарплаты, а студенты – качественное образование.

Сегодня ситуация в Могилянке простая: зарплаты низкие, инфраструктура устарела, университет не имеет ресурсов, чтобы конкурировать с лучшими заведениями в мире. Я предлагаю это изменить. Мы поднимем зарплаты в разы, модернизируем условия, привлечем инвестиции. Бренд и академическая часть останутся неприкосновенными – так же как это было с KSE,

– заявил он.

Милованов также говорит, что вывел KSE из банкротства на уровень ведущего университета страны. И знает, как сделать, чтобы этот путь прошла и Академия. При этом говорит: чтобы изменить будущее государства, надо начать с образования.

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