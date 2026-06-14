Єдиний в Україні: у цьому закладі освіти готують рідкісних фахівців

В Україні досі працюють унікальні заклади освіти. Там можна опанувати професії, яких більше немає ніде в країні.

При цьому дедалі більше дорослих українців повертаються за парти, щоб здобути нову спеціальність і підвищити зарплату. Про це розповів заступник міністра освіти і науки Дмитро Завгородній РБК-Україна.

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Де навчають рідкісних спеціалістів?

Заступник міністра каже, що мовиться про заклади освіти, які готують фахівців для окремих галузей. Зокрема для залізничного транспорту, а також майбутніх працівників морського та річкового флоту. Однак є й зовсім унікальні професії.

Є дуже цікавий унікальний приклад – це центр навчання вітражників. Вони зберегли таку унікальну професію, яка викладається лише в одному єдиному закладі освіти у Львові,

– уточнив Завгородній.

За словами посадовця, вони займаються відновленням та реставрацією вітражів. Ще однією рідкісною професією є фах ювеліра. В Україні їх готують лише два заклади освіти, один із яких працює у Києві.

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Як навчання дорослих стає новим трендом?

У МОН зазначають, що проблема нестачі працівників протягом останніх років лише посилюється. Зараз роботодавці шукають фахівців майже в усіх сферах економіки. Через дефіцит кадрів готові частіше наймати людей без необхідної кваліфікації та оплачувати їхнє навчання.

У МОН також розповідають, що ще кілька років тому масове навчання дорослих у профтехах було рідкістю. Однак зараз цей напрям активно розвивається.