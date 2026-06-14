При этом всё больше взрослых украинцев возвращаются за парты, чтобы получить новую специальность и повысить зарплату. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний в интервью РБК-Украина.

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Где обучают редким специалистам?

Заместитель министра говорит, что речь идет об учебных заведениях, которые готовят специалистов для отдельных отраслей. В частности, для железнодорожного транспорта, а также будущих работников морского и речного флота. Однако есть и совершенно уникальные профессии.

Есть очень интересный уникальный пример – это центр обучения витражистов. Они сохранили такую уникальную профессию, которая преподается только в одном единственном учебном заведении во Львове,

– уточнил Завгородний.

По словам чиновника, они занимаются восстановлением и реставрацией витражей. Еще одной редкой профессией является специальность ювелира. В Украине их готовят только два учебных заведения, одно из которых работает в Киеве.

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Как обучение взрослых становится новым трендом?

В МОН отмечают, что проблема нехватки работников в последние годы только усугубляется. Сейчас работодатели ищут специалистов почти во всех сферах экономики. Из-за дефицита кадров готовы чаще нанимать людей без необходимой квалификации и оплачивать их обучение.

В МОН также рассказывают, что еще несколько лет назад массовое обучение взрослых в профтехах было редкостью. Однако сейчас это направление активно развивается.