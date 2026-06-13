Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний в интервью РБК-Украина. Он также уточнил, какие специалисты сейчас востребованы больше всего.
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Какие специалисты нужны больше всего?
Заместитель министра говорит, что традиционно самой популярной профессией в системе профессионального образования является повар. Также очень востребованы автослесари, трактористы, слесари сельскохозяйственной техники и сварщики.
Наибольший кадровый дефицит сейчас фиксируется в промышленных специальностях.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Это будущие операторы станков с числовым программным управлением или станочники широкого профиля, а также электромонтеры и все, что связано с электротехникой,
– уточнил чиновник.
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Где зарплаты растут быстрее всего?
В МОН также уточнили, что именно в этих специалистах сейчас больше всего нуждается рынок труда. Поэтому и зарплаты у них растут быстрее.
Это буквально десятки вакансий на одного человека, который на эти вакансии приходит,
– уточнил Завгородний.
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Какие бонусы предлагают работодатели?
Заместитель министра также рассказал, что выпускники профессиональных учебных заведений часто получают предложения о работе в другом регионе. Особенно предлагают переехать на работу предприятия оборонно-промышленного комплекса. При этом нередко готовы обеспечить переезд, бесплатное проживание и питание.
Чиновник говорит, что представители предприятий регулярно посещают учебные заведения по всей Украине и де-факто "охотятся" за будущими работниками еще во время обучения. Поэтому государство активно инвестирует в подготовку таких специалистов.
В МОН убеждены, что именно технические и инженерные профессии станут одними из ключевых для восстановления экономики и развития украинской промышленности в ближайшие годы.