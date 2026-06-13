Про це розповів заступник міністра освіти і науки Дмитро Завгородній РБК-Україна. І уточнив, які фахівці зараз потрібні найбільше.

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Які спеціалісти потрібні найбільше?

Заступник міністра каже, що традиційно найпопулярнішою професією у системі професійної освіти є кухар. Також дуже потрібні автослюсарі, трактористи, слюсарі сільськогосподарської техніки та зварювальники.

Найбільший кадровий дефіцит зараз фіксують у промислових спеціальностях.

Це майбутні оператори верстатів з числовим програмним керуванням або верстатники широкого профілю та електромонтери і все, що пов'язано з електричною інженерією,

– уточнив посадовець.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Де зарплати зростають найшвидше?

У МОН також уточнили, що саме цих фахівців зараз найбільше потребує ринок праці. Тому й зарплати у них зростають швидше.

Це буквально десятки вакансій на одну людину, яка на ці вакансії приходить,

– уточнив Завгородній.

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Які бонуси пропонують роботодавці?

Заступник міністра також розповів, що випускники професійних закладів освіти часто отримують пропозиції роботи в іншому регіоні. Особливо пропонують переїхати на роботу підприємства оборонно-промислового комплексу. При цьому нерідко готові забезпечити переїзд, безкоштовне проживання та харчування.

Посадовець каже, що представники підприємств регулярно відвідують заклади освіти по всій Україні та де-факто "полюють" на майбутніх працівників ще під час навчання. Тому держава активно інвестує в підготовку таких спеціалістів.

У МОН переконані, що саме технічні та інженерні професії стануть одними з ключових для відновлення економіки та розвитку української промисловості в найближчі роки.