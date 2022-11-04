"Попит колосальний": які робітничі професії стали найпопулярнішими у 2022 році
Джерело:Сергій Шкарлет
В Україні завершилася вступна кампанія 2022 року в училища. Майже 100 тисяч осіб вирішили здобувати освіту у профтехах.
Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет повідомив, що на перший курс зарахували понад 85 тисяч осіб. Міністр також розповів, які професії стали найпопулярнішими цього року.
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Які професії стали найпопулярнішими у 2022 році
Шкарлет також уточнив, що вчитися за кошти держави будуть майже 83 тисячі учнів. На контракті – понад 3 тисячі.
Попит на фахівців з робітничими професіями навіть в умовах війни – колосальний,
– наголосив міністр.
До десяти найпопулярніших професій у 2022 році увійшли:
- кухар, кондитер;
- слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів;
- слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електрогазозварник;
- перукар (перукар-модельєр);
- кравець, закрійник;
- опоряджувальник будівельний;
- електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;
- електрогазозварник;
- тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування;
- штукатур, лицювальник-плиточник.
За словами Шкарлета, на сьогодні близько 150 училищ працюють очно та дистанційно. Натомість більшість, а саме 262 заклади, обрали змішану форму. Усе залежить від безпекової ситуації в регіоні.
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Скільки шкіл, училищ та вишів в Україні мають укриття
- Очільник директорату дошкільної, шкільної освіти МОН Олег Єресько в етері телемарафону на "Суспільному" розповів, що майже 70% шкіл в Україні мають укриття.
- Також сховища є у 75% вишів та понад 92% училищ нашої країни.
- Намагаємося робити все, щоб всі були захищені. Ситуація сильно різниться в залежності від регіонів, зазначив Єресько.