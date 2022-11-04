"Попит колосальний": які робітничі професії стали найпопулярнішими у 2022 році

4 листопада 2022 , 17:12
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Джерело:

Сергій Шкарлет

В Україні завершилася вступна кампанія 2022 року в училища. Майже 100 тисяч осіб вирішили здобувати освіту у профтехах.

Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет повідомив, що на перший курс зарахували понад 85 тисяч осіб. Міністр також розповів, які професії стали найпопулярнішими цього року.  

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Які професії стали найпопулярнішими у 2022 році 

Шкарлет також уточнив, що вчитися за кошти держави будуть майже 83 тисячі учнів. На контракті – понад 3 тисячі. 

Попит на фахівців з робітничими професіями навіть в умовах війни – колосальний,
– наголосив міністр. 

До десяти найпопулярніших професій у 2022 році увійшли:

  • кухар, кондитер;
  • слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів;
  • слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електрогазозварник;
  • перукар (перукар-модельєр);
  • кравець, закрійник;
  • опоряджувальник будівельний;
  • електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;
  • електрогазозварник;
  • тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування;
  • штукатур, лицювальник-плиточник.

За словами Шкарлета, на сьогодні близько 150 училищ працюють очно та дистанційно. Натомість більшість, а саме 262 заклади, обрали змішану форму. Усе залежить від безпекової ситуації в регіоні.

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Скільки шкіл, училищ та вишів в Україні мають укриття

  • Очільник директорату дошкільної, шкільної освіти МОН Олег Єресько в етері телемарафону на "Суспільному" розповів, що майже 70% шкіл в Україні мають укриття.
  • Також сховища є у 75% вишів та понад 92% училищ нашої країни.
  • Намагаємося робити все, щоб всі були захищені. Ситуація сильно різниться в залежності від регіонів, зазначив Єресько.
Автор: Марія Волошин