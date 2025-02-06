Профільна освіта стартує з 2025 року в одному з ліцеїв Кропивницького: що відомо

Новий проєкт профільної освіти, в рамках освітніх реформ, уже планують втілювати у 2025 році у пілотних школах по усій країні. Серед обраних – одна зі шкіл міста Кропивницького.

В одному з ліцеїв Кропивницького уже цьогоріч впровадять новий проєкт Нової української школи – профільна освіта. Подробиці розповідає 24 Канал, посилаючись на портал "Гречка".

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Що передбачають нововведення

У Кропивницькому у ліцеї "Європейська освіта" вже у 2025 році старшокласникам запропонують вчитись три роки замість двох. Так завчасно розпочнуть реалізовувати пілотний проєкт НУШ з профільною освітою, що в інших школах розпочнеться з 2027 року.

Начальниця управління освіти Кропивницької міськради Лариса Костенко, розповіла, що в рамках реформи "Нова українська школа" для проєкту відібрали по одній школі від кожної області. А ліцей "Європейська освіта" було обрано, тому що тут на рік раніше почали впроваджувати програму НУШ.

Цьогоріч же до цього ліцею планують набрати два експериментальні 10-ті класи, орієнтовно 52 учні, які будуть навчатися три роки, тобто до 12 класу.

Тобто, всі дев’ятикласники випуску 2025 року підуть у 10 клас на два роки. А по експерименту в кожній області сподіваються, що знайдуться охочі, які підуть на три роки,

– уточнила посадовиця.

Вона також зауважила, що Міністерство освіти, можливо, надалі опрацює такі умови для вступу до вишів, щоб термін навчання для вступників, які були у цих експериментальних класах, вже був менший, ніж для всіх інших.

Поки що офіційно немає таких підтверджень, але думаю, що так повинно бути, тому що охочих і батьків, і дітей втратити рік знайти буде дуже важко,

– поділилася Лариса Костенко.

Коли будуть відомі подробиці

Орієнтовно у березні-квітні зазвичай у школах проводять профорієнтаційну кампанію. Саме під час цих заходів цьогоріч детальніше роз’яснять усім дев’ятикласникам і їх батькам про можливість вивчати програму старшої профільної школи за три та в чому можуть бути переваги. Доєднатися до цих класів зможуть охочі, не залежно від школи, в якій навчалися попередні 9 класів.

На впровадження цього проєкту на ліцей "Європейська освіта" виділять 10 мільйонів гривень, з 19 мільйонів загалом, виділених для програми НУШ Кропивницьких шкіл на 2025 рік. Ці кошти витратять на облаштування нових умов навчання за вимогами програми та закупівлю відповідних матеріалів.

Решту 9 мільйонів гривень розподілять між усіма іншими кропивницькими школами на закупівлю дидактичних матеріалів й обладнання для тих дітей, які нині у сьомому класі.

Підготовка триває і охочі обов'язково знайдуться.