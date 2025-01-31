На засіданні Київради було вирішено додатково виділити кошти на будівництво укриттів у закладах освіти, повідомляє 24 Канал, посилаючись на ресурс КМДА.

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Скільки грошей виділили на укриття в столиці

Директорка Департамент економіки та інвестицій КМДА Наталія Мельник, повідомила, що депутати на засіданні Київради ухвалили Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024 – 2026 роки. У цьому документі зазначено, що на будівництво споруд подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційних укриттів у закладах освіти столиці додатково спрямують 1,5 мільярда гривень.

Для фінансування робіт із будівництва укриттів у закладах освіти на 2025 рік було передбачено 391,1 мільйона гривень. Шляхом залучення додаткових коштів цього року планують завершити роботи на низці таких об’єктів.

Крім того, на 2025 рік Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024 – 2026 роки на капітальні ремонти укриттів передбачено загалом 831,6 мільйона гривень. Із них: