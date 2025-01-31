На заседании Киевсовета было решено дополнительно выделить средства на строительство укрытий в учебных заведениях, сообщает 24 Канал, ссылаясь на ресурс КГГА.
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Сколько денег выделили на укрытие в столице
Директор Департамент экономики и инвестиций КГГА Наталья Мельник, сообщила, что депутаты на заседании Киевсовета приняли Программу экономического и социального развития города Киева на 2024 – 2026 годы. В этом документе указано, что на строительство сооружений двойного назначения с защитными свойствами противорадиационных укрытий в учебных заведениях столицы дополнительно направят 1,5 миллиарда гривен.
Для финансирования работ по строительству укрытий в учебных заведениях на 2025 год было предусмотрено 391,1 миллиона гривен. Путем привлечения дополнительных средств в этом году планируют завершить работы на ряде таких объектов.
Кроме того, на 2025 год Программой экономического и социального развития города Киева на 2024 – 2026 годы на капитальные ремонты укрытий предусмотрено в целом 831,6 миллиона гривен. Из них:
- в учебных заведениях – 570,9 миллиона гривен,
- на объектах жилищно-коммунального хозяйства – 209,5 миллиона гривен,
- в других отраслях социальной сферы – 51,2 миллиона гривен.