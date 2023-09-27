Інформатику у школах пропонують викладати по-новому

Учителям інформатики пропонують по-новому викладати цей предмет у школі. Зокрема, використовувати новий підхід.

Про це йшлося під час презентації проєкту "Оновлена інформатика – IT-студії". Мета проєкту – переосмислення інформатики як предмета шкільної програми.

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Інформатику у школі пропонують викладати по-новому

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що новий формат викладання інформатики передбачає використання сучасного контенту.

Педагоги можуть використовувати анімовані відео, презентації, локалізовані матеріали та відео, які були розроблені в межах пілотного проєкту у 50 школах.

Після успішного завершення пілоту ми масштабуємо програму оновленої інформатики в усі освітні заклади. Мета – впровадити освітні ресурси ІТ-студій для 4 мільйонів українських школярів,

– заявив Федоров.

Апробували ці матеріали уже 70 вчителів і понад 3 тисячі учнів.

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Наразі матеріали "Оновленої інформатики – IT-студій" готові до використання як у початковій, так і в базовій та старшій школі.

З матеріалами вдосконалених уроків за класами можна ознайомитись в окремому модулі платформи "Дія.Освіта".