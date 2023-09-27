Об этом шла речь во время презентации проекта "Обновленная информатика – IT-студии". Цель проекта – переосмысление информатики как предмета школьной программы.
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Информатику в школе предлагают преподавать по-новому
Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров заявил, что новый формат преподавания информатики предполагает использование современного контента.
Педагоги могут использовать анимированные видео, презентации, локализованные материалы и видео, разработанные в рамках пилотного проекта в 50 школах.
После успешного завершения пилота мы масштабируем программу обновленной информатики во все образовательные учреждения. Цель – внедрить образовательные ресурсы ИТ-студий для 4 миллионов украинских школьников,
– заявил Федоров.
Апробировали эти материалы уже 70 учителей и более 3 тысяч учеников.
Пока материалы "Обновленной информатики – IT-студий" готовы к использованию как в начальной, так и в базовой и старшей школе.
С материалами усовершенствованных уроков по классам можно ознакомиться в отдельном модуле платформы "Дия.Образование".