Об этом шла речь во время презентации проекта "Обновленная информатика – IT-студии". Цель проекта – переосмысление информатики как предмета школьной программы.

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Информатику в школе предлагают преподавать по-новому

Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров заявил, что новый формат преподавания информатики предполагает использование современного контента.

Педагоги могут использовать анимированные видео, презентации, локализованные материалы и видео, разработанные в рамках пилотного проекта в 50 школах.

После успешного завершения пилота мы масштабируем программу обновленной информатики во все образовательные учреждения. Цель – внедрить образовательные ресурсы ИТ-студий для 4 миллионов украинских школьников,

– заявил Федоров.

Апробировали эти материалы уже 70 учителей и более 3 тысяч учеников.

Независимо от формата, обучение может быть интересным и эффективным. Это каждый день доказывает первая дистанционная школа в Украине. "Оптима", которой доверяют 13 000 семей. Получите демодоступ, чтобы и ваши дети испытали образование будущего уже сегодня.

Пока материалы "Обновленной информатики – IT-студий" готовы к использованию как в начальной, так и в базовой и старшей школе.

С материалами усовершенствованных уроков по классам можно ознакомиться в отдельном модуле платформы "Дия.Образование".