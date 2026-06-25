НМТ-2026: який прохідний бал та таблиця переведення балів
Триває основна сесія національного мультитесту у 2026 році. Частина учасників вже отримала результати тестування.
Вони потрібні для вступу до вишів нашої держави. Який прохідний бал треба набрати та де шукати таблицю переведення балів, розповідає 24 Канал.
Дивіться також На всі 200: львівська випускниця склала три предмети НМТ на максимальний бал
Який мінімальний бал на НМТ треба набрати?
Аби мати можливість цьогоріч вступати до вишу в Україні, треба набрати прохідний бал з кожного з предметів НМТ.
Цьогоріч це не менш ніж 15% від максимальної кількості тестових балів майже з усіх предметів. Окрім української мови та історії України, де потрібно набрати на 1 бал більше від 15% максимальної кількості тестових балів,
– розповіла очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко.
Так, аби отримати по 100 рейтингових балів за кожен блок, достатньо набрати хоча б 5 балів з математики, іноземної мови, фізики, хімії; 7 балів – з української літератури, географії та біології, 8 балів – з української мови, 9 балів – з історії України.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Таблиця переведення балів НМТ до шкали 100 – 200
Після завершення виконання всіх завдань НМТ кожен учасник отримає кількість тестових балів за кожний блок. Для конкурсного відбору використовуватимуть результати виконання кожного блоку, переведені в шкалу 100 – 200 балів.
Таблиця переведення тестових балів з української мови національного
мультипредметного тесту до шкали 100 – 200
|Тестовий бал
|Бал за шкалою 100–200
|8
|100
|9
|105
|10
|110
|11
|120
|12
|125
|13
|130
|14
|134
|15
|136
|16
|138
|17
|140
|18
|142
|19
|143
|20
|144
|21
|145
|22
|146
|23
|148
|24
|149
|25
|150
|26
|152
|27
|154
|28
|156
|29
|157
|30
|159
|31
|160
|32
|162
|33
|163
|34
|165
|35
|167
|36
|170
|37
|172
|38
|175
|39
|177
|40
|180
|41
|183
|42
|186
|43
|191
|44
|195
|45
|200
Таблиця переведення тестових балів з математики національного
мультипредметного тесту до шкали 100–200
|Тестовий бал
|Бал за шкалою 100–200
|5
|100
|6
|108
|7
|115
|8
|123
|9
|131
|10
|134
|11
|137
|12
|140
|13
|143
|14
|145
|15
|147
|16
|148
|17
|149
|18
|150
|19
|151
|20
|152
|21
|155
|22
|159
|23
|163
|24
|167
|25
|170
|26
|173
|27
|176
|28
|180
|29
|184
|30
|189
|31
|194
|32
|200
Таблиця переведення тестових балів з історії України національного
мультипредметного тесту до шкали 100–200
|Тестовий бал
|Бал за шкалою 100–200
|9
|100
|10
|105
|11
|110
|12
|115
|13
|120
|14
|125
|15
|130
|16
|132
|17
|134
|18
|136
|19
|138
|20
|140
|21
|141
|22
|142
|23
|143
|24
|144
|25
|145
|26
|146
|27
|147
|28
|148
|29
|149
|30
|150
|31
|151
|32
|152
|33
|154
|34
|156
|35
|158
|36
|160
|37
|163
|38
|166
|39
|168
|40
|169
|41
|170
|42
|172
|43
|173
|44
|175
|45
|177
|46
|179
|47
|181
|48
|183
|49
|185
|50
|188
|51
|191
|52
|194
|53
|197
|54
|200
Таблиця переведення тестових балів з іноземної мови
(англійська/німецька/французька/іспанська)
національного мультипредметного тесту до шкали 100–200
|Тестовий бал
|Бал за шкалою 100–200
|5
|100
|6
|109
|7
|118
|8
|125
|9
|131
|10
|134
|11
|137
|12
|140
|13
|143
|14
|145
|15
|147
|16
|148
|17
|149
|18
|150
|19
|151
|20
|152
|21
|153
|22
|155
|23
|157
|24
|159
|25
|162
|26
|166
|27
|169
|28
|173
|29
|179
|30
|185
|31
|191
|32
|200
Таблиця переведення тестових балів з біології
національного мультипредметного тесту до шкали 100–200
|Тестовий бал
|Бал за шкалою 100–200
|7
|100
|8
|107
|9
|114
|10
|119
|11
|124
|12
|128
|13
|131
|14
|134
|15
|136
|16
|138
|17
|140
|18
|142
|19
|144
|20
|145
|21
|146
|22
|147
|23
|148
|24
|149
|25
|150
|26
|151
|27
|152
|28
|154
|29
|156
|30
|158
|31
|160
|32
|162
|33
|164
|34
|166
|35
|168
|36
|170
|37
|172
|38
|175
|39
|177
|40
|179
|41
|182
|42
|185
|43
|188
|44
|192
|45
|196
|46
|200
Таблиця переведення тестових балів з фізики
національного мультипредметного тесту до шкали 100–200
|Тестовий бал
|Бал за шкалою 100–200
|5
|100
|6
|109
|7
|118
|8
|125
|9
|131
|10
|134
|11
|137
|12
|140
|13
|143
|14
|145
|15
|147
|16
|148
|17
|149
|18
|150
|19
|151
|20
|152
|21
|156
|22
|160
|23
|164
|24
|166
|25
|169
|26
|173
|27
|176
|28
|179
|29
|184
|30
|189
|31
|194
|32
|200
Таблиця переведення тестових балів з хімії
національного мультипредметного тесту до шкали 100–200
|Тестовий бал
|Бал за шкалою 100–200
|5
|100
|6
|109
|7
|118
|8
|125
|9
|131
|10
|134
|11
|137
|12
|140
|13
|143
|14
|145
|15
|147
|16
|148
|17
|149
|18
|150
|19
|151
|20
|152
|21
|156
|22
|160
|23
|164
|24
|166
|25
|169
|26
|173
|27
|176
|28
|179
|29
|184
|30
|189
|31
|194
|32
|200
Таблиця переведення тестових балів з географії
національного мультипредметного тесту до шкали 100–200
|Тестовий бал
|Бал за шкалою 100–200
|7
|100
|8
|107
|9
|114
|10
|119
|11
|124
|12
|128
|13
|131
|14
|134
|15
|136
|16
|138
|17
|140
|18
|142
|19
|144
|20
|145
|21
|146
|22
|147
|23
|148
|24
|149
|25
|150
|26
|151
|27
|152
|28
|154
|29
|156
|30
|158
|31
|160
|32
|162
|33
|164
|34
|166
|35
|168
|36
|170
|37
|172
|38
|175
|39
|177
|40
|179
|41
|182
|42
|185
|43
|188
|44
|192
|45
|196
|46
|200
Таблиця переведення тестових балів з української літератури
національного мультипредметного тесту до шкали 100–200
|Тестовий бал
|Бал за шкалою 100–200
|7
|100
|8
|105
|9
|110
|10
|115
|11
|120
|12
|125
|13
|131
|14
|134
|15
|136
|16
|138
|17
|140
|18
|142
|19
|143
|20
|144
|21
|145
|22
|146
|23
|148
|24
|149
|25
|150
|26
|152
|27
|154
|28
|156
|29
|157
|30
|159
|31
|160
|32
|162
|33
|163
|34
|165
|35
|167
|36
|170
|37
|172
|38
|175
|39
|177
|40
|180
|41
|183
|42
|186
|43
|191
|44
|195
|45
|200