Не "прораб": як правильно назвати керівника будівельних робіт

Затіяли ремонт або будуєте будинок? Тоді вам точно доведеться спілкуватися з людиною, яка керує будівельниками, стежить за виконанням робіт і перевіряє, чи все йде за планом. Зазвичай її називають "прорабом".

Але чи є таке слово в українській мові, чи краще скористатися влучним відповідником, розповідаємо з посиланням на "Як пишеться?".

Як замінити слово "прораб" українським відповідником?

У назвах професій легко помилитися, особливо коли йдеться про фах, із яким ми рідко стикаємося в повсякденному житті. Звичне слово можемо чути роками й навіть не замислюватися, чи відповідає воно нормам української мови. Наприклад, на будівництві часто можна почути "прораб". А як правильно називати цього фахівця українською?

Виконроб – це скорочення від словосполучення "виконавець робіт". Так називають фахівця, який організовує та контролює виконання будівельних робіт на певній ділянці. Саме таке слово фіксують українські словники: Горох, СУМ-20.

Скриншот пояснення / "Як пишеться"

Звідки ж узявся "прораб"? Це слово прийшло з російської мови, де прораб утворено зі словосполучення "производитель работ". В українській мові закріпився відповідник "виконроб" – короткий і зрозумілий.

"Прораб перевірив якість робіт" – "Виконроб перевірив якість робіт".

"Треба узгодити графік із прорабом" – "Треба узгодити графік із виконробом".

"Прораб відповідає за організацію робіт на об’єкті" – "Виконроб відповідає за організацію робіт на об’єкті".

До речі! Коли вже говоримо про виконроба, варто згадати й інші слова, пов’язані з будівництвом, у яких часто помиляються. Росіянізм "стройка" та назву професії "строїтєль" українською замінюємо відповідниками. Про те, як правильно називати будівництво та людей, які працюють у цій сфері, раніше розповідав 24 Канал. Ознайомтеся з матеріалами, щоб збагатити мовлення й уникати поширених помилок.

Отже, якщо говоримо про фахівця, який керує роботами на будівельному майданчику, правильно казати "виконроб". А якщо вже зводимо будинок за проєктом, то й назви професій добираймо відповідно до норм української мови!