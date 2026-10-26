Не "прораб": как правильно назвать руководителя строительных работ

Но существует ли такое слово в украинском языке, или лучше воспользоваться точным эквивалентом – рассказываем со ссылкой на "Как пишется?".

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Как заменить слово "прораб" украинским эквивалентом?

В названиях профессий легко ошибиться, особенно когда речь идет о специальности, с которой мы редко сталкиваемся в повседневной жизни. Привычное слово мы можем слышать годами и даже не задумываться, соответствует ли оно нормам украинского языка. Например, на строительстве часто можно услышать "прораб". А как правильно называть этого специалиста на украинском?

Виконроб – это сокращение от словосочетания "исполнитель работ". Так называют специалиста, который организует и контролирует выполнение строительных работ на определенном участке. Именно такой термин фиксируют украинские словари: Горох, СУМ-20.

Скриншот пояснения / "Как пишется"

Откуда же взялся "прораб"? Это слово пришло из русского языка, где "прораб" образовано от словосочетания "производитель работ". В украинском языке закрепился эквивалент "виконроб" – короткий и понятный.

"Прораб проверил качество работ" – "Виконроб перевірив якість робіт".

"Нужно согласовать график с прорабом" – "Треба узгодити графік із виконробом".

"Прораб отвечает за организацию работ на объекте" – "Виконроб відповідає за організацію робіт на об’єкті".

Кстати! Раз уж речь зашла о виконробе, стоит упомянуть и другие слова, связанные со строительством, в которых часто допускают ошибки. Россиянизм "стройка" и название профессии "строитель" на украинском языке заменяем соответствующими терминами. О том, как правильно называть строительство и людей, работающих в этой сфере, ранее рассказывал 24 Канал. Ознакомьтесь с материалами, чтобы обогатить речь и избегать распространенных ошибок.

Итак, если речь идет о специалисте, который руководит работами на строительной площадке, правильно говорить "виконроб". А раз уж мы возводим дом по проекту, то и названия профессий подбираем в соответствии с нормами украинского языка!