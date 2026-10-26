Не "прораб": как правильно назвать руководителя строительных работ

Почему на украинском языке не "прораб"? / Фото Magnific.
Начались ремонтные работы или вы строите дом? Тогда вам точно придется общаться с человеком, который руководит строителями, следит за ходом работ и проверяет, все ли идет по плану. Обычно его называют "прорабом".
Но существует ли такое слово в украинском языке, или лучше воспользоваться точным эквивалентом – рассказываем со ссылкой на "Как пишется?".
Как заменить слово "прораб" украинским эквивалентом?
В названиях профессий легко ошибиться, особенно когда речь идет о специальности, с которой мы редко сталкиваемся в повседневной жизни. Привычное слово мы можем слышать годами и даже не задумываться, соответствует ли оно нормам украинского языка. Например, на строительстве часто можно услышать "прораб". А как правильно называть этого специалиста на украинском?
- Виконроб – это сокращение от словосочетания "исполнитель работ". Так называют специалиста, который организует и контролирует выполнение строительных работ на определенном участке. Именно такой термин фиксируют украинские словари: Горох, СУМ-20.
Скриншот пояснения / "Как пишется"
Откуда же взялся "прораб"? Это слово пришло из русского языка, где "прораб" образовано от словосочетания "производитель работ". В украинском языке закрепился эквивалент "виконроб" – короткий и понятный.
- "Прораб проверил качество работ" – "Виконроб перевірив якість робіт".
- "Нужно согласовать график с прорабом" – "Треба узгодити графік із виконробом".
- "Прораб отвечает за организацию работ на объекте" – "Виконроб відповідає за організацію робіт на об’єкті".
Кстати! Раз уж речь зашла о виконробе, стоит упомянуть и другие слова, связанные со строительством, в которых часто допускают ошибки. Россиянизм "стройка" и название профессии "строитель" на украинском языке заменяем соответствующими терминами. О том, как правильно называть строительство и людей, работающих в этой сфере, ранее рассказывал 24 Канал. Ознакомьтесь с материалами, чтобы обогатить речь и избегать распространенных ошибок.
Итак, если речь идет о специалисте, который руководит работами на строительной площадке, правильно говорить "виконроб". А раз уж мы возводим дом по проекту, то и названия профессий подбираем в соответствии с нормами украинского языка!
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