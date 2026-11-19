У звіті не збігаються цифри, у поясненнях колег – різні версії подій, а в обіцянках керівника є невідповідності. Як назвати таку ситуацію українською? Часто вживають слово "протиріччя", хоча мовознавці радять звернути увагу на інший варіант.

Деякі слова настільки звичні, що ми рідко замислюємося над їхнім походженням. Вони трапляються в розмовах, публікаціях і навіть офіційних документах. Проте словники та мовознавчі рекомендації іноді дають привід переглянути звичне слововживання, зокрема слів "протиріччя" та "суперечність".

Розповідаємо про їхнє значення та особливості вживання, з посиланням на пояснення популяризаторки мови, радіоведучої Ольги Багній.

Що означають слова "протиріччя" і "суперечність"?

У мовленні часто трапляються слова, значення яких здається очевидним, доки не доводиться вибирати між двома схожими варіантами. Особливо це помітно, коли йдеться про висловлення думок, пояснення певних подій або пошук невідповідностей у чиїхось словах. У таких ситуаціях можна почути і "протиріччя", і "суперечність".

Обидва слова є в українській мові, однак навколо першого нерідко виникають сумніви: чи не прийшло воно з російської, чи справді є нормативним і чи можна вільно використовувати його замість "суперечності".

Розберімося в значеннях і з'ясуймо, у яких випадках доречне кожне з них.

Слово "суперечність" утворене від дієслова "суперечити". Воно має кілька споріднених слів: "суперечливий", "суперечний", "суперечливо", "суперечка", "всупереч". Усі вони пов'язані з незгодою, невідповідністю або протилежністю поглядів і тверджень.

Суперечність – це ситуація, коли два твердження, явища або погляди не узгоджуються між собою, виключають одне одного чи мають протилежний зміст.

Наприклад:

У його поясненнях є суперечність: спочатку він назвав одну дату, а потім – зовсім іншу.

Між словами керівника та його вчинками помітна суперечність.

Погляди батьків і дітей іноді породжують серйозні суперечності.

А що ж із "протиріччям"?

Це слово також можна знайти в академічному "Словнику української мови". Там воно має тлумачення "те саме, що суперечність". Отже, стверджувати, що такого слова взагалі немає в українській мові, було б неправильно.

Однак є важливий нюанс. Мовознавці звертають увагу на те, що "протиріччя" є калькою російського "противоречие". Тобто слово утворене за чужою словотвірною моделлю.

У чому ж різниця між словами: дивіться відео від Олі Багній

На цьому наголошує, зокрема, мовознавиця Тетяна Коць, доктор філологічних наук, провідна наукова співробітниця Інституту української мови НАН України. Вона радить віддавати перевагу слову "суперечність".

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У більшості випадків замість "протиріччя" варто вживати такі українські відповідники:

явне протиріччя – очевидна суперечність;

протиріччя між словами – суперечність між словами;

протирічити комусь – суперечити комусь;

вступати в протиріччя – заходити в суперечність;

загострювати протиріччя – загострювати суперечність.

Залежно від контексту можна також використати слова "розбіжність", "невідповідність", "незгода", "несумісність".

Цікаво! "Приймати участь", "слідуючий", "на протязі" – ці вислови часто можна почути в українському мовленні, хоча вони є кальками з російської. Як правильно сказати: "брати участь", "наступний", "упродовж"? Які ще поширені русизми варто викреслити зі свого словника, читайте в матеріалі Освіта 24 про мовні помилки та російські кальки.

Отже, запам'ятаймо: "протиріччя" зафіксоване в українських словниках, проте має ознаки калькування з російської. Тому в сучасному українському мовленні краще віддавати перевагу слову "суперечність". Воно нормативне, природне для української мови й має цілу низку споріднених слів.