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Некоторые слова настолько привычны, что мы редко задумываемся об их происхождении. Они встречаются в разговорах, публикациях и даже в официальных документах. Однако словари и лингвистические рекомендации иногда дают повод пересмотреть привычное употребление слов, в частности – "протиріччя" и "суперечність".

Рассказываем об их значении и особенностях употребления со ссылкой на объяснения популяризатора языка, радиоведущей Ольги Багний.

Что означают слова "протиріччя" и "суперечність"?

В речи часто встречаются слова, значение которых кажется очевидным, пока не приходится выбирать между двумя похожими вариантами. Особенно это заметно, когда речь идет о выражении мнений, объяснении определенных событий или поиске несоответствий в чьих-то словах. В таких ситуациях можно услышать и "протиріччя", и "суперечність".

Оба слова есть в украинском языке, однако вокруг первого нередко возникают сомнения: не пришло ли оно из русского, действительно ли оно является нормативным и можно ли свободно использовать его вместо "суперечности".

Давайте разберемся в значениях и выясним, в каких случаях уместно каждое из них.

Слово "суперечність" образовано от глагола "суперечити". У него есть несколько родственных слов: "суперечливий", "суперечний", "суперечливо", "суперечка", "всупереч". Все они связаны с несогласием, несоответствием или противоположностью взглядов и утверждений.

Суперечність – это ситуация, когда два утверждения, явления или взгляда не согласуются между собой, исключают друг друга или имеют противоположное содержание.

Например:

У його поясненнях є суперечність: спочатку він назвав одну дату, а потім – зовсім іншу.

Між словами керівника та його вчинками помітна суперечність.

Погляди батьків і дітей іноді породжують серйозні суперечності.

А что же делать со словом "протиріччя"?

Это слово также можно найти в академическом "Словаре украинского языка". Там оно имеет толкование "те саме, що суперечність". Следовательно, утверждать, что такого слова вообще нет в украинском языке, было бы неправильно.

Однако есть важный нюанс. Лингвисты обращают внимание на то, что "протиріччя" является калькой с русского "противоречие". То есть слово образовано по чужой словообразовательной модели.

В чем же разница между словами: смотрите видео от Оли Багний

Это, в частности, подчеркивает лингвист Татьяна Коць, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института украинского языка НАН Украины. Она советует отдавать предпочтение слову "суперечність".

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В большинстве случаев вместо "противоречие" следует использовать такие украинские эквиваленты:

явне протиріччя – очевидна суперечність;

протиріччя між словами – суперечність між словами;

протирічити комусь – суперечити комусь;

вступати в протиріччя – заходити в суперечність;

загострювати протиріччя – загострювати суперечність.

В зависимости от контекста можно также использовать слова "розбіжність", "невідповідність", "незгода", "несумісність".

Интересно! "Приймати участь", "слідуючий", "на протязі" – эти выражения часто можно услышать в украинской речи, хотя они являются кальками с русского языка. Как правильно сказать: "брати участь", "наступний", "упродовж"? Какие еще распространенные русизмы стоит исключить из своего словаря, читайте в материале "Освіта 24" о языковых ошибках и русских кальках.

Итак, запомним: "протиріччя" зафиксировано в украинских словарях, однако имеет признаки калькирования с русского языка. Поэтому в современной украинской речи лучше отдавать предпочтение слову "суперечність". Оно является нормативным, естественным для украинского языка и имеет целый ряд родственных слов.