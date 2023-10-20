Радіодиктант-2023: як називатиметься текст і коли його оприлюднять

20 жовтня 2023, 21:59
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Джерело:

Суспільне Культура

27 жовтня мільйони українців долучаться до написання Радіодиктанту національної єдності. Саме у цей день 2023 року відзначаємо День української писемності та мови.

Напише текст Радіодиктанту-2023 українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко. Читатиме його актор театру та кіно Олексій Гнатковський, відомий за роллю Івана Довбуша у фільмі "Довбуш".

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Як називатиметься текст Радіодиктанту – 2023 

До методичної роботи над Радіодиктантом долучилася і відома мовознавиця, докторка філологічних наук Лариса Масенко.

Текст матиме назву "Дороги України". 

Де слухати і дивитися Радіодиктант – 2023

Радіодиктант цьогоріч відбудеться 27 жовтня з 11:00 до 12:00 години. Його можна слухати і дивитися на:

  • на хвилях Українського радіо та Радіо Культура;
  • в ефірі телеканалу Суспільне Культура;
  • на ютуб-каналі Українського Радіо;
  • на фейсбук-сторінках Суспільного.

Організатори при цьому просять учасників публікувати у соцмережах світлини, як вони пишуть Радіодиктант із хештегом #радіодиктант2023.

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Куди надіслати Радіодиктант на перевірку

Текст Радіодиктанту оприлюднять 30 жовтня об 11:00 на сайті Українського радіо та Суспільного Культура.

Диктанти на перевірку варто надіслати поштою або на e-mail:

  • паперові листи – на адресу Київ, 01001, вул. Хрещатик, 26; важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 29 жовтня.
  • можна сфотографувати чи відсканувати текст і надіслати його на rd@suspilne.media до 11:00 30 жовтня.
Автор: Марія Волошин