Радіодиктант-2023: як називатиметься текст і коли його оприлюднять
Джерело:Суспільне Культура
27 жовтня мільйони українців долучаться до написання Радіодиктанту національної єдності. Саме у цей день 2023 року відзначаємо День української писемності та мови.
Напише текст Радіодиктанту-2023 українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко. Читатиме його актор театру та кіно Олексій Гнатковський, відомий за роллю Івана Довбуша у фільмі "Довбуш".
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Як називатиметься текст Радіодиктанту – 2023
До методичної роботи над Радіодиктантом долучилася і відома мовознавиця, докторка філологічних наук Лариса Масенко.
Текст матиме назву "Дороги України".
Де слухати і дивитися Радіодиктант – 2023
Радіодиктант цьогоріч відбудеться 27 жовтня з 11:00 до 12:00 години. Його можна слухати і дивитися на:
- на хвилях Українського радіо та Радіо Культура;
- в ефірі телеканалу Суспільне Культура;
- на ютуб-каналі Українського Радіо;
- на фейсбук-сторінках Суспільного.
Організатори при цьому просять учасників публікувати у соцмережах світлини, як вони пишуть Радіодиктант із хештегом #радіодиктант2023.
До теми Радіодиктант національної єдності перенесли на іншу дату
Куди надіслати Радіодиктант на перевірку
Текст Радіодиктанту оприлюднять 30 жовтня об 11:00 на сайті Українського радіо та Суспільного Культура.
Диктанти на перевірку варто надіслати поштою або на e-mail:
- паперові листи – на адресу Київ, 01001, вул. Хрещатик, 26; важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 29 жовтня.
- можна сфотографувати чи відсканувати текст і надіслати його на rd@suspilne.media до 11:00 30 жовтня.