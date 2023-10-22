Цього року Радіодиктант буде незвичайним, – Тарас Кремінь

У 2023 році День української писемності та мови українці відзначатимуть 27 жовтня. Цього дня відбудеться і Всеукраїнський радіодиктант національної єдності.

Зміни пов'язані із переходом на інший календар. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зауважив, що цьогоріч Радіодиктант буде незвичайним.

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Як у 2023 році відбуватиметься Радіодиктант

Мовний омбудсмен заявив, що цього року Радіодиктант буде незвичайним, адже до нього долучиться не лише українська громада за кордоном, а й українці, які змушені були покинути Батьківщину через повномасштабну війну.

Кремінь також повідомив, що по всій території нашої держави організують величезну кількість заходів, присвячених рідній мові.

В умовах російської агресії українська мова відіграє ключову роль у захисті національної ідентичності,

– наголосив він.

І додав, що зараз 17 областей й 77 громад мають власні програми розвитку української мови. Столиця України – Київ – серед лідерів у питаннях утвердження та популяризації української мови.

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Що варто знати про Радіодиктант – 2023

Текст Радіодиктанту – 2023 називається "Дороги України". Він відбудеться 27 жовтня з 11:00 до 12:00 години. Авторкою тексту є українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко.

Його можна слухати і дивитися на:

на хвилях Українського радіо та Радіо Культура;

в ефірі телеканалу Суспільне Культура;

на ютуб-каналі Українського Радіо;

на фейсбук-сторінках Суспільного.

Текст Радіодиктанту оприлюднять 30 жовтня об 11:00 на сайті Українського радіо та Суспільного Культура.