Гнатковський зазначив, що вже отримав текст. При цьому розповів про свої емоції та дав поради майбутнім учасникам Всеукраїнського флешмобу.

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Читець Радіодиктанту – 2023 розповів про свої емоції після запрошення

Актор наголосив в інтерв'ю "Обозревателю", що читати українцям Радіодиктант – це вираження його життєвих переконань.

Прочитати всій Україні радіодиктант – це круто. Але величезна відповідальність. Те, що буду мати змогу звертатися до українців, це буде підтвердження моїх життєвих тез. Українська мова – визначальна. Українське – визначальне. Ми зараз єднаємося навколо свого,

– акцентував зірка фільму "Довбуш".

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Олексій Гнатковський дав поради українцям

Гнатковський в ефірі національного телемарафону додав, що текст Радіодиктанту – 2023 йому надіслали сьогодні вранці. Однак він встиг прочитати лише перше речення. Все ж актор звернувся до учасників цьогорічного Радіодиктанту.

Якщо ви написали його (текст, – ред.) без помилок, це означає, що я дуже гарно його прочитав. Якщо ви неправильно його написали, щось не зрозуміло було, це означає, що ви просто неуважно слухали,

– доброзичливо заявив актор.

При цьому додав, що важливо під час прочитання тексту донести до слухачів знаки пунктуації. Тож актор матиме відповідних консультантів.

Я розумію відповідальність, але насправді важливіше те, що написання Диктанту національної єдності – це те, що нас об'єднує,

– вважає зірка "Довбуша".

При цьому він наголосив, що кожен українець в тилу щодня має робити щось для спільної Перемоги, як це роблять хлопці і дівчата на передовій. Зокрема, варто єднатися навколо важливих тем, шукати те, що нас, українців, об'єднує, а не навпаки.

Гнатковський також зізнався, що теж колись долучався до написання Радіодиктанту. Результат був різний.

Що цікаво! Олексій Гнатковський як школяр брав участь в обласних і Всеукраїнських олімпіадах з української мови.

Що варто знати про Радіодиктант – 2023

Текст Радіодиктанту – 2023 матиме назву "Дороги України". Він відбудеться 27 жовтня з 11:00 до 12:00 години. Авторкою тексту є українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко.

Його можна слухати і дивитися на:

на хвилях Українського радіо та Радіо Культура;

в ефірі телеканалу Суспільне Культура;

на ютуб-каналі Українського Радіо;

на фейсбук-сторінках Суспільного.

Текст Радіодиктанту оприлюднять 30 жовтня об 11:00 на сайті Українського радіо та Суспільного Культура.