Гнатковський зазначив, що вже отримав текст. При цьому розповів про свої емоції та дав поради майбутнім учасникам Всеукраїнського флешмобу.
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Читець Радіодиктанту – 2023 розповів про свої емоції після запрошення
Актор наголосив в інтерв'ю "Обозревателю", що читати українцям Радіодиктант – це вираження його життєвих переконань.
Прочитати всій Україні радіодиктант – це круто. Але величезна відповідальність. Те, що буду мати змогу звертатися до українців, це буде підтвердження моїх життєвих тез. Українська мова – визначальна. Українське – визначальне. Ми зараз єднаємося навколо свого,
– акцентував зірка фільму "Довбуш".
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Олексій Гнатковський дав поради українцям
Гнатковський в ефірі національного телемарафону додав, що текст Радіодиктанту – 2023 йому надіслали сьогодні вранці. Однак він встиг прочитати лише перше речення. Все ж актор звернувся до учасників цьогорічного Радіодиктанту.
Якщо ви написали його (текст, – ред.) без помилок, це означає, що я дуже гарно його прочитав. Якщо ви неправильно його написали, щось не зрозуміло було, це означає, що ви просто неуважно слухали,
– доброзичливо заявив актор.
При цьому додав, що важливо під час прочитання тексту донести до слухачів знаки пунктуації. Тож актор матиме відповідних консультантів.
Я розумію відповідальність, але насправді важливіше те, що написання Диктанту національної єдності – це те, що нас об'єднує,
– вважає зірка "Довбуша".
При цьому він наголосив, що кожен українець в тилу щодня має робити щось для спільної Перемоги, як це роблять хлопці і дівчата на передовій. Зокрема, варто єднатися навколо важливих тем, шукати те, що нас, українців, об'єднує, а не навпаки.
Гнатковський також зізнався, що теж колись долучався до написання Радіодиктанту. Результат був різний.
Що варто знати про Радіодиктант – 2023
Текст Радіодиктанту – 2023 матиме назву "Дороги України". Він відбудеться 27 жовтня з 11:00 до 12:00 години. Авторкою тексту є українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко.
Його можна слухати і дивитися на:
- на хвилях Українського радіо та Радіо Культура;
- в ефірі телеканалу Суспільне Культура;
- на ютуб-каналі Українського Радіо;
- на фейсбук-сторінках Суспільного.
Текст Радіодиктанту оприлюднять 30 жовтня об 11:00 на сайті Українського радіо та Суспільного Культура.