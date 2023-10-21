Читець Радіодиктанту-2023 – зірка фільму "Довбуш" – отримав текст і дав поради українцям

27 жовтня відбудеться Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Текст читатиме український актор, зірка фільму "Довбуш" Олексій Гнатковський.

Гнатковський зазначив, що вже отримав текст. При цьому розповів про свої емоції та дав поради майбутнім учасникам Всеукраїнського флешмобу.

Дивіться також Радіодиктант-2023: як називатиметься текст і коли його оприлюднять

Читець Радіодиктанту – 2023 розповів про свої емоції після запрошення

Актор наголосив в інтерв'ю "Обозревателю", що читати українцям Радіодиктант – це вираження його життєвих переконань.

Прочитати всій Україні радіодиктант – це круто. Але величезна відповідальність. Те, що буду мати змогу звертатися до українців, це буде підтвердження моїх життєвих тез. Українська мова – визначальна. Українське – визначальне. Ми зараз єднаємося навколо свого,

– акцентував зірка фільму "Довбуш".

Дивіться також Назвали авторку та читця Радіодиктанту національної єдності – 2023

Олексій Гнатковський дав поради українцям

Гнатковський в ефірі національного телемарафону додав, що текст Радіодиктанту – 2023 йому надіслали сьогодні вранці. Однак він встиг прочитати лише перше речення. Все ж актор звернувся до учасників цьогорічного Радіодиктанту.

Якщо ви написали його (текст, – ред.) без помилок, це означає, що я дуже гарно його прочитав. Якщо ви неправильно його написали, щось не зрозуміло було, це означає, що ви просто неуважно слухали,

– доброзичливо заявив актор.

При цьому додав, що важливо під час прочитання тексту донести до слухачів знаки пунктуації. Тож актор матиме відповідних консультантів.

Я розумію відповідальність, але насправді важливіше те, що написання Диктанту національної єдності – це те, що нас об'єднує,

– вважає зірка "Довбуша".

При цьому він наголосив, що кожен українець в тилу щодня має робити щось для спільної Перемоги, як це роблять хлопці і дівчата на передовій. Зокрема, варто єднатися навколо важливих тем, шукати те, що нас, українців, об'єднує, а не навпаки.

Гнатковський також зізнався, що теж колись долучався до написання Радіодиктанту. Результат був різний.

Що варто знати про Радіодиктант – 2023

Олексій Гнатковський як школяр брав участь в обласних і Всеукраїнських олімпіадах з української мови.

Текст Радіодиктанту – 2023 матиме назву "Дороги України". Він відбудеться 27 жовтня з 11:00 до 12:00 години. Авторкою тексту є українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко.

Його можна слухати і дивитися на:

на хвилях Українського радіо та Радіо Культура;

в ефірі телеканалу Суспільне Культура;

на ютуб-каналі Українського Радіо;

на фейсбук-сторінках Суспільного.

Текст Радіодиктанту оприлюднять 30 жовтня об 11:00 на сайті Українського радіо та Суспільного Культура.