Куди надіслати текст Радіодиктанту – 2024 на перевірку

Сьогодні, 25 жовтня, українці по всьому світові разом написали Радіодиктант національної єдності. Цьогоріч найбільший українськомовний флешмоб відбувся вже 25-й раз поспіль.

Текст мав назву "Магія слова". Його написала відома українська письменниця Оксана Забужко, зазначає Освіта 24.

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Куди надіслати диктант на перевірку

Читав текст Радіодиктанту поет та військовий Павло Вишебаба. Тепер усі, хто долучився до флешмобу, можуть надіслати свій текст на перевірку.

Роботи прийматимуть онлайн та офлайн. Надіслати текст Радіодиктанту можна:

паперовим листом можна за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26. Важливо, щоб на штемпелі була дата не пізніше 27 жовтня;

сфотографувати / відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати його до 11:00 28 жовтня на адресу rd@suspilne.media.

Хто переміг у 2023 році

Торік дві учасниці флешмобу не припустилися у тексті жодної помилки. Це:

Галина Шура – вчителька української мови та літератури з Волинської області – вона втретє стала переможницею конкурсу;

Христина Гоянюк – львів'янка, постійна учасниця Радіодиктанту.