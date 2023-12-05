Так, дві учасниці не зробили у тексті жодної помилки. Хто це та якої найпоширенішої помилки припустилися українці у тексті "Дороги України", читайте далі.

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Оголосили переможців Радіодиктанту – 2023

Так, дві учасниці флешмобу, які не припустилися у тексті жодної помилки:

  • Галина Шура – вчителька української мови та літератури з Волинської області – вона втретє стала переможницею конкурсу;
  • Христина Гоянюк – львів'янка, постійна учасниця Радіодиктанту.

Без подарунків також не залишать 5 учасників Радіодиктанту, які зробили у тексті лише одну помилку. Це:

  • Олеся Жу (Olesia Zhu – такою була назва електронної пошти);
  • Євгенія Антонюк;
  • Вікторія Норичка;
  • Іванна Рубан;
  • Юлія Шевченко.

Скільки листів надіслали на перевірку

Майже 20 тисяч осіб надіслали свої диктанти на перевірку. Близько 3 тисяч – паперові листи. До речі, цього року на адресу Українського радіо надіслали також один лист із Москви. Але він не став переможним.

Географія листів цього року, як завжди, світова. Найбільше листів – з України, є багато з Європи, а також зі всіх континентів та десятків держав,
– розповіла координаторка Радіодиктанту Юлія Шелудько.

До комісії з перевірки Радіодиктанту входило 7 експертів, їхні імена не розголошують.

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Як відбувався Радіодиктант – 2023

  • У 2023 році Радіодиктант вперше відбувся 27 жовтня через зміну календаря.
  • Текст називався "Дороги України". Його написала українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко.
  • Читав його актор театру та кіно Олексій Гнатковський, відомий за роллю Івана Довбуша у фільмі "Довбуш".
  • Українці писали Радіодиктант удома, на роботі, у школі, на фронті, в укритті, на березі річки, за кордоном.
  • А які цікаві слова з тексту Радіодиктанту "Дороги України" ви могли не знати і що вони означають, читайте тут.