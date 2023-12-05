Так, две участницы не совершили в тексте ни одной ошибки. Кто это и какую самую распространенную ошибку допустили украинцы в тексте "Дороги Украины", читайте дальше.
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Объявили победителей Радиодиктанта – 2023
Так, две участницы флешмоба, не допустившие в тексте никакой ошибки:
- Галина Шура – учительница украинского языка и литературы из Волынской области – она в третий раз стала победительницей конкурса;
- Кристина Гоянюк – львовянка, постоянная участница радиодиктанта.
Без подарков также не оставят 5 участников Радиодиктанта, которые совершили в тексте только одну ошибку. Это:
- Олеся Жу (Olesia Zhu – таким было название электронной почты);
- Евгения Антонюк;
- Виктория Норичко;
- Иванна Рубан;
- Юлия Шевченко.
Сколько писем было отправлено на проверку
Около 20 тысяч человек направили свои диктанты на проверку. Около 3 тысяч – бумажные письма. Кстати, в этом году в адрес Украинского радио направили также одно письмо из Москвы. Но он не стал победным.
География писем в этом году, как обычно, мировая. Больше писем – из Украины, есть много из Европы, а также со всех континентов и десятков государств,
– рассказала координатор Радиодиктанта Юлия Шелудько.
В комиссию по проверке Радиодиктанта входило 7 экспертов, их имена не разглашают.
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Как происходил Радиодиктант – 2023
- В 2023 году Радиодиктант впервые состоялся 27 октября из-за смены календаря.
- Текст назывался "Дороги Украины". Его написала украинская поэтесса и переводчица Екатерина Калитко.
- Читал его актер театра и кино Алексей Гнатковский, известный по роли Ивана Довбуша в фильме "Довбуш".
- Украинцы писали Радиодиктант дома, на работе, в школе, на фронте, в укрытии, на берегу реки, за границей.
- А какие интересные слова из текста Радиодиктанта "Дороги Украины" вы могли не знать и что они означают, читайте здесь.