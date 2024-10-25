Текст назывался "Магия слова". Его написала известная украинская писательница Оксана Забужко, отмечает Образование 24.
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Куда отправить диктант на проверку
Читал текст Радиодиктанта поэт и военный Павел Вышебаба. Теперь все, кто присоединился к флешмобу, могут прислать свой текст на проверку.
Работы будут принимать онлайн и офлайн. Отправить текст Радиодиктанта можно:
- бумажным письмом можно по адресу: 01001 м. Киев, ул. Крещатик, 26. Важно, чтобы на штемпеле была дата не позднее 27 октября;
- сфотографировать / отсканировать написанный текст (в формате .jpg,.png,.jpeg,.tiff,.pdf) и отправить его до 11:00 28 октября на адрес rd@suspilne.media.
Кто победил в 2023 году
В прошлом году две участницы флешмоба не допустили в тексте ни одной ошибки. Это:
- Галина Шура – учительница украинского языка и литературы из Волынской области – она в третий раз стала победительницей конкурса;
- Кристина Гоянюк – львовянка, постоянная участница Радиодиктанта.
Что известно о Радиодиктант национального единства
Цель радиодиктанта – объединить как можно больше людей вокруг Украины во всем мире.
Цель флешмоба – не проверять грамотность участников, а написать Радиодиктант национального единства – 2024 вместе с тысячами людей по всему миру.
Напомним, что Всеукраинский радиодиктант национального единства начала команда Украинского Радио в 2000 году для единения вокруг языка.