"Рекордна кількість людей": оголосили дату написання Радіодиктанту у 2025 році
- Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться 27 жовтня 2025 року.
- Трансляція буде на всіх платформах Суспільного Мовлення.
Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться у понеділок, 27 жовтня. Проведення національного флешмобу запланували на День української писемності та мови.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Суспільне. Радіодиктант започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році.
Коли і де відбудеться Радіодиктант – 2025?
Всеукраїнський радіодиктант національної єдності транслюватимуть у прямому ефірі на всіх платформах Суспільного Мовлення: телебаченні, радіо та диджиталі. Переглянути ефір можна буде на всіх континентах планети.
Зазвичай, найактивнішими учасниками диктанту є школярі, студенти й викладачі. Однак Радіодиктант пишуть усі, хто вивчає і знає українську мову.
Координаторка події та виконавча продюсерка Українського Радіо Юлія Шелудько акцентувала, що цьогоріч рекордна кількість людей та компаній звернулись до Суспільного щодо інформації про дату та умови написання диктанту. Вони мають намір писати корпоративно. Вона називає це важливим показником.
Автора та читця тексту Радіодиктанту назвуть згодом в ефірі Українського Радіо.
Цікаво! 2024 року до Радіодиктанту долучилося понад пів мільйона осіб. Близько 10 тисяч листів надійшло на перевірку з понад 30 країн світу.
Що відомо про Радіодиктант – 2024?
- Українці торік писали диктант у різних містах та країнах. Долучилися також представники української діаспори, зокрема, у Німеччині, Хорватії, ОАЕ та в інших країнах світу.
- Авторкою тексту Радіодиктанту національної єдності – 2024 стала письменниця Оксана Забужко.
- Текст мав назву "Магія голосу".
- Читав його поет, нині військовий, Павло Вишебаба.
- Сам Радіодиктант в Україні відбувався під звук повітряної тривоги.
- Окремі з цікавих слів та фраз, які могли викликати труднощі під час написання, ви можете перевірити.
- Зокрема, дізнатися, що таке "брехунець", який прописала у тексті Оксана Забужко.
- Текст диктанту можна знайти за посиланням.