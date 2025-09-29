Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться у понеділок, 27 жовтня. Проведення національного флешмобу запланували на День української писемності та мови.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Суспільне. Радіодиктант започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році.

Коли і де відбудеться Радіодиктант – 2025?

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності транслюватимуть у прямому ефірі на всіх платформах Суспільного Мовлення: телебаченні, радіо та диджиталі. Переглянути ефір можна буде на всіх континентах планети.

Зазвичай, найактивнішими учасниками диктанту є школярі, студенти й викладачі. Однак Радіодиктант пишуть усі, хто вивчає і знає українську мову.

Координаторка події та виконавча продюсерка Українського Радіо Юлія Шелудько акцентувала, що цьогоріч рекордна кількість людей та компаній звернулись до Суспільного щодо інформації про дату та умови написання диктанту. Вони мають намір писати корпоративно. Вона називає це важливим показником.

Автора та читця тексту Радіодиктанту назвуть згодом в ефірі Українського Радіо.

Цікаво! 2024 року до Радіодиктанту долучилося понад пів мільйона осіб. Близько 10 тисяч листів надійшло на перевірку з понад 30 країн світу.

Що відомо про Радіодиктант – 2024?