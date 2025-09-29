Всеукраинский радиодиктант национального единства состоится в понедельник, 27 октября. Проведение национального флешмоба запланировали на День украинской письменности и языка.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Суспильное. Радиодиктант начала команда Украинского Радио в 2000 году.

Когда и где состоится Радиодиктант – 2025?

Всеукраинский радиодиктант национального единства будут транслировать в прямом эфире на всех платформах Суспильного Вещания: телевидении, радио и диджитале. Посмотреть эфир можно будет на всех континентах планеты.

Обычно, самыми активными участниками диктанта являются школьники, студенты и преподаватели. Однако Радиодиктант пишут все, кто изучает и знает украинский язык.

Координатор события и исполнительный продюсер Украинского Радио Юлия Шелудько акцентировала, что в этом году рекордное количество людей и компаний обратились к Суспильному относительно информации о дате и условиях написания диктанта. Они намерены писать корпоративно. Она называет это важным показателем.

Автора и чтеца текста Радиодиктанта назовут в эфире Украинского Радио.

Любопытно! В 2024 году к радиодиктанту присоединилось более полумиллиона человек. Около 10 тысяч писем поступило на проверку из более чем 30 стран мира.

Что известно о Радиодиктанте – 2024?