"Рекордное количество людей": объявили дату написания Радиодиктанта в 2025 году
Всеукраинский радиодиктант национального единства состоится в понедельник, 27 октября. Проведение национального флешмоба запланировали на День украинской письменности и языка.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Суспильное. Радиодиктант начала команда Украинского Радио в 2000 году.
Когда и где состоится Радиодиктант – 2025?
Всеукраинский радиодиктант национального единства будут транслировать в прямом эфире на всех платформах Суспильного Вещания: телевидении, радио и диджитале. Посмотреть эфир можно будет на всех континентах планеты.
Обычно, самыми активными участниками диктанта являются школьники, студенты и преподаватели. Однако Радиодиктант пишут все, кто изучает и знает украинский язык.
Координатор события и исполнительный продюсер Украинского Радио Юлия Шелудько акцентировала, что в этом году рекордное количество людей и компаний обратились к Суспильному относительно информации о дате и условиях написания диктанта. Они намерены писать корпоративно. Она называет это важным показателем.
Автора и чтеца текста Радиодиктанта назовут в эфире Украинского Радио.
Любопытно! В 2024 году к радиодиктанту присоединилось более полумиллиона человек. Около 10 тысяч писем поступило на проверку из более чем 30 стран мира.
Что известно о Радиодиктанте – 2024?
- Украинцы писали диктант в разных городах и странах. Присоединились и представители украинской диаспоры, в частности, в Германии, Хорватии, ОАЭ и в других странах мира.
- Автором текста Радиодиктанта национального единства – 2024 стала писательница Оксана Забужко.
- Текст назывался "Магия голоса".
- Читал его поэт, ныне военный, Павел Вышебаба.
- Сам Радиодиктант в Украине проходил под звук воздушной тревоги.
- Отдельные из интересных слов и фраз, которые могли вызвать трудности при написании, вы можете проверить.
- В частности, узнать, что такое "брехунець", который прописала в тексте Оксана Забужко.
- Текст диктанта можно найти по ссылке.