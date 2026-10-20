Коли та де слухати й дивитися Радіодиктант у 2026 році
Цьогоріч Всеукраїнський радіодиктант відбудеться у вівторок, 27 жовтня. Його проведуть у День української писемності та мови.
Під час Радіодиктанту триватиме збір на проєкт «Дронопад» від благодійного фонду «Повернись живим». 24 Канал розповідає, коли та де слухати й дивитися його цьогоріч.
Що відомо про Радіодиктант у 2026 році
Автором тексту цьогоріч є письменник та ветеран російсько-української війни Артур Дронь.
Читців цьогоріч двоє. Це вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка та волонтерка Даша Астафʼєва. Їхні імена в прямому ефірі Українського Радіо оголосила координаторка Радіодиктанту Юлія Шелудько.
Цікаво Філологиня та блогерка Оксана Качура розповіла 24 Каналу, як розпізнати авторські пастки і не натрапити на слова, які лише прикидаються вставними.
Де подивитися трансляцію
Радіодиктант традиційно транслюватимуть у прямому ефірі на всіх платформах Суспільного Мовлення, і він буде доступний на всіх континентах планети:
Українське Радіо та Радіо Культура;
YouTube-канал Українського Радіо;
телеканал, сайт та YouTube-канал Суспільне Культура;
застосунки: suspilne.radio та Дія.
Трансляція Радіодиктанту 2026: онлайн
Що відомо про Радіодиктант – 2025
- Всеукраїнський радіодиктант національної єдності 2025 року відбувся 27 жовтня об 11:00.
- Авторкою тексту Радіодиктанту стала письменниця Євгенія Кузнєцова. Читала текст акторка Наталія Сумська.
- Текст мав назву "Треба жити!"
- Українці у соцмережах не приховували розчарування прочитанням тексту.
- Христина Гоянюк, переможниця Радіодиктанту 2024 року, також розкритикувала тогорічний текст та його прочитання. Заявила, що текст "дурнуватий" і "недобре прочитаний".
- Авторка тексту Кузнєцова відповіла: "Це диктант національної єдності. Вас попереджали!" Сумська назвала цей Радіодиктант "уроком зі скоропису".
- 27 листопада оголосили переможців тогорічного Радіодиктанту.
- Правильний текст диктанту – тут.