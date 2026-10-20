Коли та де слухати й дивитися Радіодиктант у 2026 році

Цьогоріч Всеукраїнський радіодиктант відбудеться у вівторок, 27 жовтня. Його проведуть у День української писемності та мови.

Під час Радіодиктанту триватиме збір на проєкт «Дронопад» від благодійного фонду «Повернись живим». 24 Канал розповідає, коли та де слухати й дивитися його цьогоріч.

Що відомо про Радіодиктант у 2026 році

Автором тексту цьогоріч є письменник та ветеран російсько-української війни Артур Дронь.

Читців цьогоріч двоє. Це вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка та волонтерка Даша Астафʼєва. Їхні імена в прямому ефірі Українського Радіо оголосила координаторка Радіодиктанту Юлія Шелудько.

Цікаво Філологиня та блогерка Оксана Качура розповіла 24 Каналу, як розпізнати авторські пастки і не натрапити на слова, які лише прикидаються вставними.

Де подивитися трансляцію

Радіодиктант традиційно транслюватимуть у прямому ефірі на всіх платформах Суспільного Мовлення, і він буде доступний на всіх континентах планети:

Українське Радіо та Радіо Культура;

YouTube-канал Українського Радіо;

телеканал, сайт та YouTube-канал Суспільне Культура;

застосунки: suspilne.radio та Дія.

Трансляція Радіодиктанту 2026: онлайн

Що відомо про Радіодиктант – 2025