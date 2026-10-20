Во время радиодиктанта будет проходить сбор средств на проект "Дронопад" от благотворительного фонда "Вернись живым". 24 Канал рассказывает, когда и где его можно будет послушать и посмотреть в этом году.
Что известно о радиодиктанте в 2026 году
Автором текста в этом году является писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь.
Читателей в этом году двое. Это учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и певица, общественная деятельница и волонтер Даша Астафьева. Их имена в прямом эфире Украинского радио объявила координаторка Радиодиктанта Юлия Шелудько.
Интересно Филолог и блогер Оксана Качура рассказала 24 Каналу, как распознать авторские ловушки и не попасться на слова, которые лишь притворяются вставными.
Где посмотреть трансляцию
Радиодиктант традиционно будет транслироваться в прямом эфире на всех платформах Суспильне и будет доступен на всех континентах планеты:
Украинское радио и Радио Культура;
YouTube-канал Украинского радио;
телеканал, сайт и YouTube-канал "Суспильне Культура";
приложения: suspilne.radio и "Дия".
Трансляция Радиодиктанта 2026: онлайн
Что известно о Радиодиктанте – 2025
- Всеукраинский радиодиктант национального единства 2025 года состоялся 27 октября в 11:00.
- Автором текста радиодиктанта стала писательница Евгения Кузнецова. Текст зачитывала актриса Наталья Сумская.
- Текст назывался "Надо жить!".
- Украинцы в соцсетях не скрывали разочарования чтением текста.
- Кристина Гоянюк, победительница радиодиктанта 2024 года, также раскритиковала текст этого года и его чтение. Она заявила, что текст "глуповат" и "плохо прочитан".
- Автор текста Кузнецова ответила: "Это диктант национального единства. Вас предупреждали!". Сумская назвала этот Радиодиктант "уроком скорописи".
- 27 ноября объявили победителей нынешнего Радиодиктанта.
- Правильный текст диктанта – здесь.