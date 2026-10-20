Під час Радіодиктанту триватиме збір на проєкт «Дронопад» від благодійного фонду «Повернись живим». 24 Канал розповідає, коли та де слухати й дивитися його цьогоріч.

Що відомо про Радіодиктант у 2026 році

Автором тексту цьогоріч є письменник та ветеран російсько-української війни Артур Дронь.

Читців цьогоріч двоє. Це вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка та волонтерка Даша Астафʼєва. Їхні імена в прямому ефірі Українського Радіо оголосила координаторка Радіодиктанту Юлія Шелудько.

Цікаво: філологиня та блогерка Оксана Качура розповіла 24 Каналу, як розпізнати авторські пастки і не натрапити на слова, які лише прикидаються вставними.

Де подивитися трансляцію

Радіодиктант традиційно транслюватимуть у прямому ефірі на всіх платформах Суспільного Мовлення, і він буде доступний на всіх континентах планети:

  • Українське Радіо та Радіо Культура;

  • YouTube-канал Українського Радіо;

  • телеканал, сайт та YouTube-канал Суспільне Культура;

  • застосунки: suspilne.radio та Дія.

Трансляція Радіодиктанту 2026: онлайн

Що відомо про Радіодиктант – 2025

  • Всеукраїнський радіодиктант національної єдності 2025 року відбувся 27 жовтня об 11:00.
  • Авторкою тексту Радіодиктанту стала письменниця Євгенія Кузнєцова. Читала текст акторка Наталія Сумська.
  • Текст мав назву "Треба жити!"
  • Українці у соцмережах не приховували розчарування прочитанням тексту.
  • Христина Гоянюк, переможниця Радіодиктанту 2024 року, також розкритикувала тогорічний текст та його прочитання. Заявила, що текст "дурнуватий" і "недобре прочитаний".
  • Авторка тексту Кузнєцова відповіла: "Це диктант національної єдності. Вас попереджали!" Сумська назвала цей Радіодиктант "уроком зі скоропису".
  • 27 листопада оголосили переможців тогорічного Радіодиктанту.
  • Правильний текст диктанту – тут.