Что делать, если вы вдруг выбились из ритма? Как за одну секунду выбрать между двоеточием и тире? Мы попросили филолога и блогера Оксану Качуру рассказать, как распознать авторские ловушки и не попасться на слова, которые лишь притворяются вставными.

Что делать, если не успеваешь за диктором и как различать паузы?

В этом году нас ждет новинка – сразу два чтеца на Радиодиктанте. Что делать, если диктор диктует слишком быстро и вы выпали из ритма? Лучше оставить пробел и продолжать писать или пытаться лихорадочно вспомнить пропущенное слово?

Филолог подчеркивает: если вы не успеваете за темпом диктора, не стоит гнаться за ним. Вместо этого лучше оставить место для пропущенных слов, которые вы впишете уже во время следующего прочтения текста.

Однако я думаю, что такой проблемы в этом году точно не будет, ведь организаторы наконец-то нас услышали и привлекли сразу двух чтецов – певицу, волонтерку Дашу Астафьеву и учителя украинского языка и литературы Артура Пройдакова. И если из-за волнения (ведь это действительно важное событие) Даша случайно изменит темп, то Артур точно сможет продиктовать текст по канону.

Как на слух отличить художественную паузу от места, где действительно нужна запятая или тире?

Оксана Качура напоминает, что перед тире в диктанте, как правило, делают паузу продолжительностью 2 – 3 секунды, а перед запятой – 1 – 1,5 секунды. В то же время она рекомендует воспринимать текст не только на слух. Стоит также проверять использование знаков препинания по правилам.

Какой у вас любимый лайфхак, чтобы в мгновение ока сделать правильный выбор между тем, где ставить тире, а где – двоеточие?

Обычно просто вспоминаю, в каких случаях мы ставим двоеточие, ведь их сравнительно меньше, чем вариантов с тире: при обобщающем слове перед однородными членами предложения, в прямой речи и в предложении без союза. Что касается последнего, то двоеточие ставим, когда во второй части есть причина или объяснение того, что происходит в первой.

Как отличить, где вставные слова, а где – нет?

Какие слова участники диктанта упорно выделяют запятыми, полагая, что они вводные, хотя на самом деле это не так (например, "нібито", "навіть", "адже")?

В прошлом году это было слово "навіть", как и в позапрошлом. Напомню слова, которые никогда не бывают вставными, поэтому не выделяются запятыми: "майже", "навіть", "тобто", "принаймні", "все-таки", "неначебто", "нібито".

Прошло уже 7 лет с момента принятия правил правописания 2019 года. В каких современных нормах украинцы до сих пор допускают больше всего ошибок?

Лингвист до сих пор проверяет правописание некоторых сложных существительных, перечитывая правило. И на это есть логическая причина: запомнить большое количество иноязычных частей, которые мы пишем вместе со словом, довольно сложно. Также она обратила внимание на то, что ученики часто путаются в правописании слов с частью "пів", хотя здесь все просто.

Если "пів" употребляется со словом в родительном падеже, то пишем "пів" отдельно: пів (кого? чего?) аркуша, пів огірка, пів Києва. То есть слово "пів" приравнивается к "половина".

Если в тексте встречается сложная дата, склонение числительного или актуальная военно-патриотическая лексика, какие главные "подводные камни" здесь ждут участников?

В таком случае, объясняет филолог, стоит помнить, что название месяца пишем с маленькой буквы, а цифры в диктанте всегда записываем словами. Что касается военно-патриотической лексики, то здесь не стоит полагаться только на интуицию. Вместо этого лучше повторить правила написания заглавной и строчной буквы в собственных названиях, а также написания сложных слов.

Например, в словах "військовослужбовець", "військово-патріотичний", "контрнаступ" действуют разные правила написания, а в названии "Збройні Сили України" каждое слово начинается с заглавной буквы.

Что важно сделать во время финального прочтения текста?

Как наиболее эффективно прослушивать текст во время его последнего целостного прочтения? Искать орфографические ошибки в самих словах или сосредоточиться исключительно на пунктуации?

Филолог рекомендует во время последнего прочтения текста сосредоточиваться исключительно на пунктуации. По ее словам, чтобы не допустить ошибок в употреблении знаков препинания, необходимо видеть структуру всего предложения, связи между его частями, а также интонационные паузы.

И напоследок. А как вы будете готовиться к радиодиктанту и пишете ли вы его ежегодно?

Радиодиктант я пишу ежегодно, потому что мне невероятно нравится ощущение единства среди украинцев, однако ни разу мне не удалось написать его идеально. Обычно ошибки случаются в правописании тех слов, которые я употребляю не очень часто. Например, в прошлом году я долго думала над словами "інтерсіті", "допіру". Чтобы подготовиться к радиодиктанту, перечитаю книгу "Хемингуэй ничего не знает" Артура Дроня, ведь именно этот автор создаст текст для диктанта в этом году.

Написать радиодиктант абсолютно без ошибок – задание со звездочкой даже для профессиональных лингвистов и филологов. Однако стоит помнить, что 27 октября мы берем в руки ручки не ради школьной оценки или безупречного результата.

Это те особые минуты, когда миллионы украинцев – от окопов до самых отдаленных уголков мира – замирают над листами бумаги в едином ритме. Поэтому не бойтесь сложных иностранных слов или хитроумных авторских тире. Вооружитесь советами, полистайте стихи Артура Дроня в поисках вдохновения и просто наслаждайтесь процессом. Ведь каждая написанная вами буква – это прекрасное проявление любви к родному языку.