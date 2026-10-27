"Зі сльозами на очах": як і де українці писали Радіодиктант національної єдності 2026

27 жовтня, у День української писемності та мови, українці написали Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Долучилися до флешмобу краяни з усього світу.

Текст диктанту мав назву "Лист, який не закінчується". 24 Канал розповідає, як і де писали диктант цьогоріч та які враження в українців.

Як українці писали Радіодиктант у 2026 році

Цьогоріч диктант писали культурні діячі, педагоги, воїни, ветерани, школярі з батьками, дипломати, енергетики, представники духовенства, посадовці, актори, блогери та інші. Чимало українців – вперше.

Автор тексту – письменник та ветеран російсько-української війни Артур Дронь. Читців було двоє. Це вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка та волонтерка Даша Астафʼєва.

Під час Радіодиктанту тривав збір на проєкт "Дронопад" від благодійного фонду "Повернись живим". Вдалося зібрати майже мільйон гривень. Збір ще триває.

Артур Пройдаков радив не боятися помилок, адже цей диктант – своєрідний ритуал об'єднання українців.

Ведуча Українського радіо Олена Зелінченко звернула увагу глядачів на промовистий доказ того, "як Росія намагається знищити українське слово". У кадрі – обгорілі українські книги після російських обстрілів.



Кадри з Радіодиктанту 2026 року / скриншот відео

Очільниця Мінкульту Тетяна Бережна погодилась, що Радіодиктант – головна культурна та освітня подія року в Україні.

Ми єднаємося, аби показати, що ми цінуємо і поважаємо нашу рідну українську мову, нашу літературу. І що дуже важливо: ми показуємо, що завжди готові вчитися як українці,

– зазначила вона.

Воїни на Миколаївщині кажуть, що цей диктант згуртовує колектив та об'єднує всю країну. І наголошують: "Все буде Україна!"



Кадри з Радіодиктанту 2026 року / скриншот відео

Українські військовослужбовці при цьому зізналися, кому б написали листа. Віталій Гиренко, захисник острова Зміїного, прикордонник, який понад три роки провів у російському полоні, зізнався: "Я б написав листа своєму братові, який боронить Україну на Харківському напрямку. Написав би: "Тримайся!"

Наші воїни при цьому зізнаються: писали зі сльозами на очах.

Багато українців долучилося до написання диктанту в Канаді. Також – у Швеції, Німеччині, Польщі та інших країнах світу.

Уточнимо, що українці писали диктант на станції "Академік Вернадський", у метрошколі в Харкові, у поїзді, на роботі, на позиціях, у межах туру за кордоном, на Дніпровській ГЕС, у кав'ярнях, книгарнях тощо.

Що кажуть у мережі

Українці позитивно відгукуються і про цьогорічний текст диктанту, і про його прочитання:

Враження чудові! Дуже добре читали читці! Комфортно було писати.

Гарний текст і писати було комфортно завдяки читцям.

Хороший текст!!! Хороші читці!!! Професійно відпрацювали ведуча, кореспонденти і відеооператори! Цього разу всі добре підготувалися і флешмоб виконав свою роль – обʼєднав українців, писати було одне задоволення!

Даша і Артур диктували відмінно!



Українці про Радіодиктант 2026 року / скриншот

Христина Гоянюк, рекордсменка з написання Радіодиктанту та багаторічна переможниця, каже, що цьогоріч текст дуже гарний. Пані Христина відзначила, що думала, що буде гірше, "але текст був вдало продиктований".

А Даша Астаф'єва, яка напередодні флешмобу зіткнулася з хвилею критики, після прочитання тексту заявила: "Хочу сказати всім своїм хейтерам: "Встав і вийшов!".

До слова, Артур Дронь напередодні нагадував: "Наша мова – для всіх нас. Вона для всіх, хто приходить до неї. Вона для всіх. Для всіх…".

Ми також інформували, коли оприлюднять правильний текст Радіодиктанту 2026 року.