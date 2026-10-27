"Думала, буде гірше": найсуворіша учасниця Радіодиктанту винесла вердикт цьогорічному тексту

Цьогоріч пані Христина Гоянюк, котра є рекордсменкою з написання Радіодиктанту, була значно стриманішою. Під час спілкування з журналістами Суспільного вона наголосила на тому, що текст дуже гарний.

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Що Христина Гоянюк розповіла про Радіодиктант 2026

Вона відразу ж наголосила, що "не хоче казати паскудних слів". Водночас пані Христина відзначила, що думала, що буде гірше, "але текст був вдало продиктований".

За словами пані Христини, коли вона повернеться додому, то ще раз візьметься за перевірку тексту, написаного Артуром Дронем для цьогорічного Радіодиктанту. Власне, текст "Лист, який не закінчується", їй сподобався.

Дуже гарний текст. Дякую автору за такі теплі і гарні слова, які він вклав у написання цього радіодиктанту. Дуже багато різних розділових знаків. Є і двокрапки, і знаки оклику, і запитання. Так, середньої важкості– поділилась враженнями пані Христина.

Прогнози

У мережі очікували на реакцію пані Христини

Зокрема про це свідчить допис, який у своєму тредсі виклав культурний діяч Леонід Мартинчик. Він зробив спільне фото з пані Христиною, яке супроводив кількома лаконічними реченнями, які б мали заспокоїти прихильників цьогорічного Радіодиктанту 2026.

Все добре. Можете бути спокійні– написав він.

Леонід Мартинчик виклав спільне фото з Христиною Гоянюк / Скриншот з тредсу

Нагадуємо. Торік Христина Гоянюк буквально рознесла всіх відразу після прочитання Радіодиктанту. Власне, вона розкритикувала текст "Треба жити!", написаний Євгенією Кузнєцовою. Також їй тоді не сподобалось прочитання акторкою Наталією Сумською. За словами пані Христини, той текст був "дурнуватим" і "недобре прочитаним".

До слова, дуже влучно на цю тему пожартувала журналістка Лєна Чиченіна. Вона у своєму тредсі виклала кадри, на яких можна побачити, як диктант пишуть пані Христина Гоянюк і Наталія Сумська. А супроводила вона їх таким текстом:

Треба було пані Наталю та пані Христину посадити разом. Раз Даша так все офігєнно прочитала, то хоч би якийсь скандал був.

Лєна Чиченіна влучно пожартувала щодо цьогорічного Радіодиктанту 2026 / Скриншот з тредсу

На щастя, цьогоріч скандалу не сталось. І нам дуже радісно, що Радіодиктант впорався зі своїм першочерговим завданням – об'єднати мільйони українців по всьому світу. Не дарма ж нам на початку неодноразово наголошували, що важливо долучитись до цього флешмобу та не боятись робити помилки.

Сама ж Даша Астаф'єва, котра читала Радіодиктант, опісля звернулась до своїх хейтерів. Вона була максимально лаконічною, через що захоплення нею у мережі зросло ще більше.