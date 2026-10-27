"Встав і вийшов": Даша Астаф'єва звернулась до хейтерів після прочитання Радіодиктанту

Цьогорічний Радіодиктант національної єдності виділився з-поміж інших тим, що було відразу двоє читців. І якщо до вчителя Артура Пройдакова у користувачів мережі не було питань, то чомусь хвиля незаслуженої критики навалилась на Дашу Астаф'єву. І вона не лише відмінно впоралась зі своєю роллю, а й зухвало звернулась до хейтерів.

Реклама Adv

"Хочу сказати всім своїм хейтерам: "Встав і вийшов!" – звернулась вона до тих, хто критикував вибір її у ролі читця Радіодиктанту національної єдності 2026.

Даша Астаф'єва звернулась до своїх хейтерів після прочитання Радіодиктанту: дивіться відео

Інші користувачі мережі також у захваті від того, як текст Артура Дроня читали Артур Пройдаков і Даша Астаф'єва. Окремо вони виділяли те, як волонтерці вдалось втерти носа всім тим, хто вважав, що вона не гідна того, щоб читати Радіодиктант національної єдності.

Як у мережі відреагували на прочитання Радіодиктанту / Скриншоти з мережі

1 2 3 4 1 / 4

Дуже тішуся як Даша Астафʼєва втерла носа всім ретроградним пуританам, тупо бездоганно зачитавши диктант– написала журналістка Дарка Гірна.

А як вам цьогорічний Радіодиктант і його читці? Діліться своїми враженнями у коментарях.