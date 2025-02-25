У закладах освіти надаватимуть реабілітаційні послуги військовослужбовцям

Спеціальні заклади освіти в Україні матимуть право надавати реабілітаційні послуги військовослужбовцям та ветеранам. Відповідні зміни погодили нардепи.

Так, сьогодні Верховна Рада України одноголосно (304 голоси) ухвалила в цілому законопроєкт 10160. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення очільника Освітнього комітету парламенту Сергія Бабака.

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Заклади освіти надаватимуть реабілітаційні послуги воїнам

Нардеп зазначив, що багато наших Героїв повертається з фронту з травмами, які призводять, зокрема, до повної або часткової втрати зору або слуху.

В Україні є мережа спеціальних закладів освіти, які мають методики, обладнання і, найголовніше, – фахівців, які вміють працювати з подібними наслідками травм. Але до сьогодні вони могли працювати виключно з учнями своїх закладів.

Тепер спеціальні заклади освіти зможуть надавати реабілітаційні послуги та вчити військовослужбовців та ветеранів орієнтуватись в просторі, читати і писати шрифтом Брайля, просто бути самозарадними,

– повідомив Бабак.

Це найменше, за його словами, що може дати система освіти для підтримки наших військовослужбовців і ветеранів.