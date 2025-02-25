Так, сьогодні Верховна Рада України одноголосно (304 голоси) ухвалила в цілому законопроєкт 10160. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення очільника Освітнього комітету парламенту Сергія Бабака.
Дивіться також Частина студентів-медиків не зможе отримати диплом про вищу освіту
Заклади освіти надаватимуть реабілітаційні послуги воїнам
Нардеп зазначив, що багато наших Героїв повертається з фронту з травмами, які призводять, зокрема, до повної або часткової втрати зору або слуху.
В Україні є мережа спеціальних закладів освіти, які мають методики, обладнання і, найголовніше, – фахівців, які вміють працювати з подібними наслідками травм. Але до сьогодні вони могли працювати виключно з учнями своїх закладів.
Тепер спеціальні заклади освіти зможуть надавати реабілітаційні послуги та вчити військовослужбовців та ветеранів орієнтуватись в просторі, читати і писати шрифтом Брайля, просто бути самозарадними,
– повідомив Бабак.
Це найменше, за його словами, що може дати система освіти для підтримки наших військовослужбовців і ветеранів.
- Нагадаємо також, що нардеп Сергій Бабак розповідав, яка зараз ситуація з оптимізацією мережі вишів в Україні.
- За його словами, 2024 року в Україні відбулося 9 об'єднань закладів вищої освіти.
- Цьогоріч відбулося ще одне обʼєднання вишів.
- Попереду ще мінімум 7 – 8 таких об'єднань.