Попереду ще мінімум 7 – 8 таких об'єднань. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву очільника Освітнього комітету Верховної Ради Сергія Бабака.

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Нардеп заявив, що такого ще не робила жодна команда МОН.

Трек правильний і давно на часі. З початку каденції наголошую на необхідності укрупнення і зміцнення університетів для конкуренції в найближчому майбутньому з європейськими університетськими центрами,

– уточнив Бабак.

Він також розповів про поїздку до Умані разом із заступником очільника МОН Михайлом Винницьким.

Бабак уточнив, що у місті є два державні університети, зіставні за розміром. Один має аграрне спрямування, інший – педагогічне.

Близько 40% освітніх програм в них, по суті, однакові і вони конкурують між собою в місті з населенням менше ніж 100 тисяч за одних і тих самих абітурієнтів,

– каже нардеп.

І додає: керівництво обох університетів розуміє і сприймає державну політику у сфері вищої освіти.

Тому дуже схоже, що рівноправне об'єднання двох середніх за розміром університетів може стати фундаментом для створення потужного регіонального університету,

– повідомив очільник Освітнього комітету.

І резюмував: не втручаємось, але тримаємо руку на пульсі.