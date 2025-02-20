Впереди еще минимум 7 – 8 таких объединений. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление главы Образовательного комитета Верховной Рады Сергея Бабака.

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Процесс объединения ЗВО в Украине продолжается

Нардеп заявил, что такого еще не делала ни одна команда МОН.

Трек правильный и давно актуальный. С начала каденции подчеркиваю необходимость укрупнения и укрепления университетов для конкуренции в ближайшем будущем с европейскими университетскими центрами,

– уточнил Бабак.

Он также рассказал о поездке в Умань вместе с заместителем главы МОН Михаилом Винницким.

Бабак уточнил, что в городе есть два государственных университета, сопоставимые по размеру. Один имеет аграрное направление, другой – педагогическое.

Около 40% образовательных программ в них, по сути, одинаковые и они конкурируют между собой в городе с населением менее 100 тысяч за одних и тех же абитуриентов,

– говорит нардеп.

И добавляет: руководство обоих университетов понимает и воспринимает государственную политику в сфере высшего образования.

Поэтому очень похоже, что равноправное объединение двух средних по размеру университетов может стать фундаментом для создания мощного регионального университета,

– сообщил глава Образовательного комитета.

И резюмировал: не вмешиваемся, но держим руку на пульсе.