В Україні втілять у життя реформу дошкільної освіти

2 січня 2024, 16:16
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Джерело:

Osvita.ua

В Україні реформують систему дошкільної освіти. Також оптимізують мережу дитсадків.

Основний результат реформи – надання кожній дитині можливості здобувати якісну сучасну дошкільну освіту. При цьому враховуючи її індивідуальні особливості, потреби, інтереси і здібності. 

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В Україні втілять у життя реформу дошкільної освіти

Обов'язковими умовами має стати територіальна доступність дошкільної освіти та справедлива черговість зарахування дітей до навчального закладу. 

Так, при наданні дозволів на будівництво повинні враховувати демографічний чинник і передбачати дитсадки з достатньою кількістю місць.

Освітній простір для дітей та вихователів має бути;

  • безпечним;
  • здоровим;
  • інклюзивним;
  • розвивальним;
  • цифровим.

Мовиться, зокрема, про:

  • наявність укриття в кожному дитсадку;
  • психологічний супровід;
  • сучасні підходи в організації харчування;
  • медичне обслуговування;
  • цифровізацію управлінських процесів;
  • підтримку роботи.
Раніше ми детально писали про те, які зміни відбулися у навчальному процесі в нашій державі, що варто знати про нового очільника Міносвіти, його команду і їхнє бачення реформування освітньої сфери, які новації у межах держави тішили українців у 2023 році. Про це читайте у матеріалі 24 Каналу.
Автор: Марія Волошин