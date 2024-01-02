В Україні втілять у життя реформу дошкільної освіти
2 січня 2024, 16:16Читать новость на русском
Джерело:Osvita.ua
В Україні реформують систему дошкільної освіти. Також оптимізують мережу дитсадків.
Основний результат реформи – надання кожній дитині можливості здобувати якісну сучасну дошкільну освіту. При цьому враховуючи її індивідуальні особливості, потреби, інтереси і здібності.
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В Україні втілять у життя реформу дошкільної освіти
Обов'язковими умовами має стати територіальна доступність дошкільної освіти та справедлива черговість зарахування дітей до навчального закладу.
Так, при наданні дозволів на будівництво повинні враховувати демографічний чинник і передбачати дитсадки з достатньою кількістю місць.
Освітній простір для дітей та вихователів має бути;
- безпечним;
- здоровим;
- інклюзивним;
- розвивальним;
- цифровим.
Мовиться, зокрема, про:
- наявність укриття в кожному дитсадку;
- психологічний супровід;
- сучасні підходи в організації харчування;
- медичне обслуговування;
- цифровізацію управлінських процесів;
- підтримку роботи.