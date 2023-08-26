Зміни у зарплаті та "легкий доступ до професії": як реформують дошкільну освіту

26 серпня 2023, 13:51
Читать новость на русском

Міносвіти України прагне підвищити зарплати вихователям у дитсадках. Також змінити принципи роботи самих закладів освіти.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий 25 серпня під час конференції для освітян розповів, які основні зміни очікують на дошкільну освіту. Про них розповідає 24 Канал.

Дивіться також Лісовий назвав пріоритети МОН у сфері дошкільної освіти в Україні

Як трансформують систему дошкілля

Лісовий наголосив: дитсадки мають бути спрямовані на закладення ядра для подальшого розвитку дитини. 

Так, у МОН передбачили такі ключові зміни у сфері дошкілля:

  • перехід від принципів догляду до принципів розвитку дитини;
  • гарантоване місце у дитсадку;
  • нова система оплати праці педагога-дошкільника.

Знаємо про дефіцит кадрів. Хочемо зробити доступ до цієї професії легким і швидким,
– наголосив міністр. 

Також він уточнив, що вперше, мабуть, в історії МОН, є заступник з дошкільної освіти – Євгенія Смірнова

Детально про інші зміни в українській системі освіти читайте тут – "1,5 мільярда на НУШ, реформа дошкілля, осучаснення шкіл: як зміниться система освіти України".
Автор: Марія Волошин