Зміни у зарплаті та "легкий доступ до професії": як реформують дошкільну освіту

Міносвіти України прагне підвищити зарплати вихователям у дитсадках. Також змінити принципи роботи самих закладів освіти.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий 25 серпня під час конференції для освітян розповів, які основні зміни очікують на дошкільну освіту. Про них розповідає 24 Канал.

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