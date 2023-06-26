Призначення відбулось на позачерговому засіданні уряду. Смірнова буде заступницю очільника МОН України з питань дошкілля.

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Євгенія Смірнова – заступниця очільника МОН з питань дошкілля

Євгенія Смірнова – громадська діячка. Вона започаткувала соціальний проєкт "Школа супергероїв". Він забезпечує доступ до освіти дітей, які перебувають на лікуванні.

Нова заступниця міністра освіти також започаткувала мережу освітніх центрів у закладах охорони здоров'я. Для цього залучила волонтерів і меценатів. При цьому створила у перших восьми лікарнях інноваційні освітні простори з продуманим і наповненим сенсом дизайном.

У МОН при цьому наголошують: завдяки активній адвокаційній роботі Школа супергероїв наприкінці 2021 стала держустановою. Євгенія на посаді в.о. директора стимулює команду діяти і розширює кількість освітніх центрів у лікарнях навіть в умовах повномасштабної війни.

Євген Кудрявець став першим заступником очільника МОН

Кабмін також призначив Євгена Кудрявця першим заступником міністра освіти і науки України. Раніше він був заступником Лісового.

Тепер Кудрявець займатиметься адмініструванням роботи майбутнього Офісу впровадження реформ, координацією взаємодії з громадським сектором і донорськими організаціями, а також стратегічним плануванням. Євген Кудрявець також продовжить опікуватися питаннями євроінтеграції та дипломатії.

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