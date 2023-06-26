Призначення відбулось на позачерговому засіданні уряду. Смірнова буде заступницю очільника МОН України з питань дошкілля.
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Євгенія Смірнова – заступниця очільника МОН з питань дошкілля
Євгенія Смірнова – громадська діячка. Вона започаткувала соціальний проєкт "Школа супергероїв". Він забезпечує доступ до освіти дітей, які перебувають на лікуванні.
Нова заступниця міністра освіти також започаткувала мережу освітніх центрів у закладах охорони здоров'я. Для цього залучила волонтерів і меценатів. При цьому створила у перших восьми лікарнях інноваційні освітні простори з продуманим і наповненим сенсом дизайном.
У МОН при цьому наголошують: завдяки активній адвокаційній роботі Школа супергероїв наприкінці 2021 стала держустановою. Євгенія на посаді в.о. директора стимулює команду діяти і розширює кількість освітніх центрів у лікарнях навіть в умовах повномасштабної війни.
Євген Кудрявець став першим заступником очільника МОН
Кабмін також призначив Євгена Кудрявця першим заступником міністра освіти і науки України. Раніше він був заступником Лісового.
Тепер Кудрявець займатиметься адмініструванням роботи майбутнього Офісу впровадження реформ, координацією взаємодії з громадським сектором і донорськими організаціями, а також стратегічним плануванням. Євген Кудрявець також продовжить опікуватися питаннями євроінтеграції та дипломатії.
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Які ротації відбулися у керівництві Міносвіти
- Невдовзі після призначення Оксена Лісового очільником Міносвіти України Кабмін призначив Дмитра Завгороднього на посаду заступника очільника МОН з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
- Андрія Вітренка перепризначили заступником Оксена Лісового.
- 4 квітня Євген Кудрявець став заступником міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції.
- Також на посаду державного секретаря МОН призначено Максима Ярмистого.
- А 18 квітня міністр освіти і науки України Оксен Лісовий отримав ще одного заступника. Ним став Денис Курбатов. Він заявив, що у міністерстві відповідатиме за науку і новації.
- Очільник Міносвіти Оксен Лісовий отримав ще двох заступників 19 травня. До команди керівництва МОН приєдналися Андрій Сташків та Михайло Винницький.
- Андрій Сташків буде заступником міністра освіти і науки України з питань середньої освіти.
- Михайло Винницький буде заступником міністра освіти і науки України з питань вищої освіти.