Освітній експерт Українського інституту майбутнього Микола Скиба переконаний: це крок до зміни культури доброчесності. Які наслідки матиме таке рішення очільника МОН, експерт розповів у коментарі 24 Каналу.

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Експерт розповів про важливе рішення міністра Лісового

Скиба наголосив: Оксен Лісовий хоче змінити правила гри і розмежувати адміністраторів в освітній сфері та реальних науковців. Також додає, що для людей, які справді займаються наукою, ступінь є необхідним елементом статусу. А для управлінців та політиків цей статус не є обов'язковим. Ба більше: він навіть шкідливий з точки зору довгострокових наслідків, адже створює попит на неякісні і фальшиві дисертації.

Це нарешті крок до доброчесності. Зникне частина попиту на дисертації для галочок. Але потрібні нормативні зміни. Та й питання присудження наукових ступенів треба передати науковій спільноті. Тобто це спроба започаткувати прецедент – і таке рішення потрібно вітати. Сферу захисту наукових робіт пора "вичистити" від карго-культу,

– вважає експерт.

При цьому експерт додав, що раніше наявність наукового ступеня сприймали як ознаку почесності, ознаку того, що ти серйозний джентльмен.

Та це означало, що роботи купували, наукою можна було серйозно не займатися. А люди, які могли займатися наукою, де-факто працювали авторами. Тобто писали дисертації для тих, хто платив гроші – політикам і бізнесменам. Це десятиліттями розбещувало сферу науки і завдало їй значної шкоди. А от доплати за ступінь, якщо ти працюєш за фахом, нікуди не зникли,

– каже Скиба.

Більше на цю тему, зокрема про те чому Оксен Лісовий відмовився від свого наукового ступеня та чи стане це рішення революційним і змінить сферу академічної доброчесності в Україні, читайте у матеріалі 24 Каналу "Без статусу і грошей: чи стане відмова Лісового від наукового ступеня вироком для плагіаторів".