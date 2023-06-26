Назначение прошло на внеочередном заседании правительства. Смирнова будет замглавы МОН Украины по вопросам дошколя.
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Евгения Смирнова – заместитель главы МОН по вопросам дошколя
Евгения Смирнова – общественный деятель. Она положила начало социальному проекту "Школа супергероев". Он обеспечивает доступ к образованию находящихся на лечении детей.
Новая заместитель министра образования также основала сеть образовательных центров в учреждениях здравоохранения. Для этого привлекла волонтеров и меценатов. При этом создала в первых восьми больницах инновационные просветительские пространства с продуманным и наполненным смыслом дизайном.
В МОН при этом отмечают: благодаря активной адвокационной работе Школа супергероев в конце 2021 года стала госучреждением. Евгения в должности и.о. директор стимулирует команду действовать и расширяет количество образовательных центров в больницах даже в условиях полномасштабной войны.
Евгений Кудрявец стал первым заместителем главы МОН
Кабмин также назначил Евгения Кудрявца первым заместителем министра образования и науки Украины. Раньше он был заместителем Лисового.
Теперь Кудрявец будет заниматься администрированием работы будущего Офиса по внедрению реформ, координацией взаимодействия с общественным сектором и донорскими организациями, а также стратегическим планированием. Евгений Кудрявец также продолжит заниматься вопросами евроинтеграции и дипломатии.
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Какие ротации прошли в руководстве Минобразования
- Вскоре после назначения Оксена Лисового главой Минобразования Украины Кабмин назначил Дмитрия Завгороднего на должность заместителя главы МОН по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
- Андрей Витренко переназначен заместителем Оксена Лисового.
- 4 апреля Евгений Кудрявец стал заместителем министра образования и науки Украины по европейской интеграции.
- Также на должность государственного секретаря МОН назначен Максим Ярмистый.
- А 18 апреля министр образования и науки Украины Оксен Лисовой получил еще одного зама. Им стал Денис Курбатов. Он заявил, что в министерстве будет отвечать за науку и новации.
- Глава Минобразования Оксен Лисовой получил еще двух заместителей 19 мая. К команде руководства МОН присоединились Андрей Сташкив и Михаил Винницкий.
- Андрей Сташкив будет заместителем министра образования и науки Украины по вопросам среднего образования.
- Михаил Винницкий будет заместителем министра образования и науки Украины по высшему образованию.