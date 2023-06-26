Назначение прошло на внеочередном заседании правительства. Смирнова будет замглавы МОН Украины по вопросам дошколя.

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Евгения Смирнова – заместитель главы МОН по вопросам дошколя

Евгения Смирнова – общественный деятель. Она положила начало социальному проекту "Школа супергероев". Он обеспечивает доступ к образованию находящихся на лечении детей.

Новая заместитель министра образования также основала сеть образовательных центров в учреждениях здравоохранения. Для этого привлекла волонтеров и меценатов. При этом создала в первых восьми больницах инновационные просветительские пространства с продуманным и наполненным смыслом дизайном.

В МОН при этом отмечают: благодаря активной адвокационной работе Школа супергероев в конце 2021 года стала госучреждением. Евгения в должности и.о. директор стимулирует команду действовать и расширяет количество образовательных центров в больницах даже в условиях полномасштабной войны.

Евгений Кудрявец стал первым заместителем главы МОН

Кабмин также назначил Евгения Кудрявца первым заместителем министра образования и науки Украины. Раньше он был заместителем Лисового.

Теперь Кудрявец будет заниматься администрированием работы будущего Офиса по внедрению реформ, координацией взаимодействия с общественным сектором и донорскими организациями, а также стратегическим планированием. Евгений Кудрявец также продолжит заниматься вопросами евроинтеграции и дипломатии.

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