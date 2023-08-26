Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой 25 августа во время конференции для педагогов рассказал, какие основные изменения ожидают дошкольное образование. О них рассказывает 24 Канал.

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