Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой 25 августа во время конференции для педагогов рассказал, какие основные изменения ожидают дошкольное образование. О них рассказывает 24 Канал.

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Как трансформируют систему дошколья

Лисовой отметил: садики должны быть направлены на закладывание ядра для дальнейшего развития ребенка.

Так, в МОН предусмотрели следующие ключевые изменения в сфере дошколья:

  • переход от принципов ухода к принципам развития ребенка;
  • гарантированное место в детском саду;
  • новая система оплаты труда педагога-дошкольника.

Знаем о дефиците кадров. Хотим сделать доступ к этой профессии легким и быстрым,
– подчеркнул министр.

Также он уточнил, что впервые, пожалуй, в истории МОН есть заместитель по дошкольному образованию – Евгения Смирнова.