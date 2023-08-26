Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий 25 серпня під час конференції для освітян розповів, які основні зміни очікують на дошкільну освіту. Про них розповідає 24 Канал.

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