Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий 25 серпня під час конференції для освітян розповів, які основні зміни очікують на дошкільну освіту. Про них розповідає 24 Канал.

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Як трансформують систему дошкілля

Лісовий наголосив: дитсадки мають бути спрямовані на закладення ядра для подальшого розвитку дитини.

Так, у МОН передбачили такі ключові зміни у сфері дошкілля:

  • перехід від принципів догляду до принципів розвитку дитини;
  • гарантоване місце у дитсадку;
  • нова система оплати праці педагога-дошкільника.

Знаємо про дефіцит кадрів. Хочемо зробити доступ до цієї професії легким і швидким,
– наголосив міністр.

Також він уточнив, що вперше, мабуть, в історії МОН, є заступник з дошкільної освіти – Євгенія Смірнова.