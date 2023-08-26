Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий 25 серпня під час конференції для освітян розповів, які основні зміни очікують на дошкільну освіту. Про них розповідає 24 Канал.
Дивіться також Лісовий назвав пріоритети МОН у сфері дошкільної освіти в Україні
Як трансформують систему дошкілля
Лісовий наголосив: дитсадки мають бути спрямовані на закладення ядра для подальшого розвитку дитини.
Так, у МОН передбачили такі ключові зміни у сфері дошкілля:
- перехід від принципів догляду до принципів розвитку дитини;
- гарантоване місце у дитсадку;
- нова система оплати праці педагога-дошкільника.
Знаємо про дефіцит кадрів. Хочемо зробити доступ до цієї професії легким і швидким,
– наголосив міністр.
Також він уточнив, що вперше, мабуть, в історії МОН, є заступник з дошкільної освіти – Євгенія Смірнова.